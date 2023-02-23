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Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli'yi kahreden ölüm haberi! Yakın arkadaşları...

23.02.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım Farah dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek ve Atatürk dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli’yi üzen haber geldi. “Ferhat ile Şirin” dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan ünlü isimlerin yakın arkadaşı hayatını kaybetti.

Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli'yi kahreden ölüm haberi! Yakın arkadaşları...

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Yeni dizisi Adım Farah’ta Demet Özdemir ile partner olan Engin Akyürek ve Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli’nin yakın arkadaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre dijital sektörde çalışan ve birçok ünlü ismin yakın arkadaşı olan Köknar Tezay bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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55 yaşındaki Tezay’ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. Köknar Tezay, “Ferhat ile Şirin” dizisinde de konuk oyunculuk yapmıştı.

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