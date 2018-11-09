Engin Akyürek ve Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor?

Engin Akyürek ve Bestemsu Özdemir arasındaki aşk dedikodularına yanıt gecikmedi. Bestemsu Özdemir, Engin Akyürek’le çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.

Yerli kozmetik markası COSMED’in Ulus 29’da düzenlediği davete katılan Bestemsu Özdemir, Engin Akyürek’le çıkan aşk dedikoduları hakkında şöyle dedi:

“Kendisini çok severim. Hiçbir zaman aramızda öyle bir şey olmadı. Ama bir dönem çok aynı ortamda olmuştuk. Bugüne kadar bir şey saklamadım saklamam da. Tam tersi çok abidir, çok babacandır.”

Bestemsu Özdemir ve Engin Akyürek, Kara Para Aşk dizisinde birlikte rol almıştı.



