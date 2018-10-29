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Engin Altan Düzyatan'dan yeni yarışma programı! 3'te 3 Tarih yarışması ne zaman başlıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 22:36 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Düzyatan, TRT 1'de ekrana gelecek olan tarih yarışması '3'te 3 Tarih'i sunacak. 3'te 3 Tarih yarışması ne zaman yayınlanacak? 3'te 3 Tarih yarışmasının kuralları nelerdir?

Engin Altan Düzyatan'dan yeni yarışma programı! 3'te 3 Tarih yarışması ne zaman başlıyor?

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yeni bir yarışma programıyla ekranlarda olacak. Çarşamba ve perşembe günleri yayınlanacak ve kendi tarihimizin yanı sıra dünya tarihine de yer verilecek yarışma programını Engin Altan Düzyatan sunacak. 3’te 3 Tarih, 31 Ekim Çarşamba saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor.

3'TE 3 YARIŞMASI KURALLARI NELERDİR?
3’te 3 Tarih, ekranların tek tarih temalı bilgi yarışması olacak. 3’te 3 Tarihte yarışmacılar 15 adet dört seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran yarışmacı büyük ödüle kavuşacak. Prof. Dr. Tufan Gündüz’de yorumları ile 3’te 3 Tarih’te olacak

3'te 3 Tarih

Yarışmacılar arka arkaya gelecek 3 soruyu cevaplarken ihtiyaç halinde Prof. Dr. Tufan Gündüz’e başvurabilecek. Gündüz 3 farklı yöntem; cevap şıklarından ikisini eleme, doğru cevap ile ilgili ipucu verme ve soru değiştirme sistemi ile yarışmacılara yardımda bulunacak.


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