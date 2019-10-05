Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı sınıfta kaldı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, dizinin devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit ile beraber rol almak istemeyince Diriliş serüvenine son vermiş, Kurşun dizisine transfer olmuştu.

Diriliş Ertuğrul'da rolü gereği saçı ve sakalı uzun olan Düzyatan, Kurşun dizisi için bambaşka bir imaj oluşturdu. Yeni imajını sosyal medya hesabı Instagram'dan hayranları ile paylaşan Engin Altan, geçer not alamadı.

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Diriliş: Ertuğrul'daki imajıyla çok beğenilen Altan, yeni imajıyla pek beğenilmedi.

1,7 milyon takipçili Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Engin Altan Düzyatan, beğenilerde istediğini alamasa da eşi ve baldızı fotoğrafı beğenerek Altan'a desteklerini sundu.

Altan'ın fotoğrafın yorum yapan bir takipçisi, "Sakallarını uzat lütfen." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Sarı pala Remzi" yorumunu yaptı.

