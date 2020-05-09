Engin Fırat: Türkiye'de liglerin başlaması yayıncının baskısıyla alınmış bir karar

Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, korona virüsün dünya futboluna etkisinden, Türk futbolunun alt yapı sorununa, 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası’na kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. "TÜRK FUTBOLUNDA MANTIKLI ADIMLAR ATILABİLİR" Transferde astronomik rakamların bundan sonraki süreçte kolay kolay görünmeyeceğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Bu dünya futbolu için geçerli. Türkiye için de aynısı geçerli. UEFA’dan gelen baskıdan dolayı federasyon limitler getirmişti. Bence bu limitler yine düşecek. Örneğin; Avusturya’dan bazı arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlar gelecek sezonun nasıl çıkaracaklarını bilmiyorlar. Onların gelirlerinin büyük bir bölümü sponsorlardan geliyor. Bunlar da ortadan kalktığı için bize göre düşük rakamlar olan Avusturya daha da düşecek. Ama ben Türkiye için bu konuya çok olumsuz bakmıyorum. Çünkü Türkiye’de birçok oyuncu dünya piyasası ortalamasına göre çok fazla para alıyordu. Belki Türk futbolu adına daha mantıklı adımlar atarak için iyi bir sonuç elde edebiliriz" diye konuştu.

"YAYINCININ BASKISIYLA ALINMIŞ BİR KARAR" Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 12 Haziran’da tekrar başlatma yönünde verdiği karar hakkında da görüşlerini aktaran Engin Fırat, "Bu kararın perde arakasında başka bir şey konuşmaya gerek yok. Yayıncının baskısıyla alınmış bir karar. Tabii ki onlar da haklıdır. Onlar da; ‘Siz oynamayacaksanız, biz neden para verelim?’ diyorlar. Bundan dolayı bir adım atılması gerekiyordu. Sadece Türkiye için değil birçok ülkede böyle baskılar vardı. Ondan dolayı adımlar atılıyor. Bazı kulüpler de hem para istiyor, hem de oynamak istemiyor. O da olmaz. Onun için bir orta çözüm lazımdı. İşin diğer tarafı olarak da insanlara bir umut lazımdı, normal hayata döndüğümüzü göstermek için. Oyuncuların, hocaların korkularını da anlayabiliyorum. Orta çözüm de görülmüyor, bir şeylerin yapılması lazım. Bu kadar bekledikten sonra; ‘iptal edeceğiz’ demek de mantıklı gelmiyor bana. Başlanması gayet normal inşallah da sağlıklı şekilde ligler biter" şeklinde konuştu. "TAM PERFORMANS BEKLEMEK VİCDANSIZLIK OLUR" Liglerin yeniden başladığı takdirde futbolculardan tam performans beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Fırat, "Gerçekçi olalım çok zor. Sonuçta burada robotlar değil, insanlardan bahsediyoruz. Yüzde yüz konsantre olmaları çok zor. Ona inanmıyorum. Oyuncu kendine de; ‘Bir şey olabilir mi?’ diye soracak. Bizlerin yaşadığı süreçleri onlar da yaşadı. Bunlar sahaya çıkıp aşılacak şeyler değil. Diğer taraftan da örmek vereyim; Beyaz Rusya’da ligler hiç durmadı. Onlar normal devam ettiler. Karantina olmadığı için kıran kırana maçlar oldu. Oyuncular etkilenmedi. Tribünlerde insanlar maskesiz hep yan yanaydı. Ne doğru, ne yanlış, bunu biz de bilemiyoruz. Ama bu süreci yaşayan oyunculardan tam performans beklemek vicdansızlık olur" açıklamasını yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNDA ALTYAPI GÖSTERMELİK" "Türk futbolunda para olduğu sürece adım atılmayacak" diyerek Türkiye’de alt yapıya gereken önemin verilmediği belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim Türk futbolunu bildiğimden beri alt yapı göstermelik oluyor. Sistematik çalışmalar, yatırımlar alt yapıda hiç olmadı. Sadece bir Altınordu örneği var. Onlar da Türk futboluna önemli isimler kazandırdılar. Ama genel anlamda İstanbul takımları dahil olmak üzere böyle bir şey görmedim. Bundan sonra olur mu, bilmiyorum. İyimser olarak bakıp inşallah olur diyorum. Bu Türk futbolunun gelecek için tek çözümü olacak. Çok yetenekli çocuklarımız var, onları değerlendiremiyoruz. 'Almanya’da hoca 18 yaşındaki bir oyuncuyu A Milli Takım’da oynatıyor. Türkiye’de neden olmuyor?' diyorlar. Çünkü Almanya’da genç takımdan alınan oyuncu idmana çıktığı zaman hem taktik hem fizik olarak hazır bir çocuk geliyor. Ama Türkiye’de böyle bir durum yok. Ne fizik ne de taktik olarak hazır oluyor. Bu şekilde alt yapıları suçlamıyorum. Demek istediğim, onlara o imkanlar verilmiyor ki böyle oyuncular yetiştirilsin. Bunu çözmediğimiz sürece şartların değişeceğine inanmıyorum. Belki şartlar bize bir fırsat sunar ama bunu da değerlendirmek lazım. Bunun yerine yine gidip 34 yaşındaki yabancıyı oyuncuyu getirmek varsa, takıma faydası olmayacaksa o zaman da bir şey öğrenmedik demektir" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ" 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında ise Engin Fırat, şu cümlelere yer verdi:

"Bütün milli takımlar çok etkileneceğiz. UEFA bu süreçte milli takımlara çok fazla önem vermiyor. Hazırlık maçı yapamayacağız, direkt Milletler Ligi’ne gireceğiz. Resmi maç olmasına rağmen bunu birçok ülke hazırlık maçı olarak değerlendirecek. İster istemez kalite düşecek. Gelecek sene de Dünya Kupası Elemeleri başlayacak, sonra yine Avrupa Şampiyonası. Program çok sıkışacak, bu şekilde de milli takım hocaları yeni oyuncuları deneme, taktik varyasyonları deneme gibi şanslara sahip olmayacak. Ben milli takım olarak sürece baktığım için zor ama taraftar için bir sıkıntı olamayacak. Çünkü onlar yine sahada ne olduğuna bakacak. Türk futbolu için bu olay bir avantaj oldu açıkçası. Cenk’in olmaması çok önemli bir dezavantaj olacaktı Avrupa Şampiyonası’nda. Yusuf da dönecek, bir alternatif daha olacak. Türkiye Milli Takımı’nın en önemli sorununa ofansif olarak bakarsak bu şampiyonanın ertelenmesi bir avantaj gibi görünüyor. Birçok oyuncunun genç olduğunu da göz önüne alırsak 1 sene daha tecrübe kazanıp turnuvaya gidecekler."