Oyunculardan biri trans olduğunu açıklamıştı! The Umbrella Academy cephesinden yeni haberler var

The Umbrella Academy 3. sezon için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Dizi son olarak başrol oyuncularından Ellen Page’in trans olduğunu açıklamasıyla gündeme gelmişti. Netflix’in sıra dışı draması The Umbrella Academy 3. sezonda yoluna yeni oyuncularla devam edecek.

Sezonun kadrosuna Justin Cornwell (The InBetween), Britne Oldford (The Flash), Jake Epstein (Suits), Genesis Rodriguez (The Fugitive) ve Cazzie David (Eighty-Sixed) dahil olmak üzere 5 yeni isim katıldı. Böylece Sparrow Academy'nin üyeleri de açıklandı. Dizinin geçtiğimiz sezonunun finalinde kardeşler kendi zamanlarına dönmüş ancak yaşadıkları maceraların günümüzde tahribata sebep olduğunu öğrenmişti. Ayrıca hayatta olan Ben'in Sparrow Academy'nin bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeni oyuncuların yer aldığı karakterler ise şöyle:

Justin Cornwell: Sparrow #1, Marcus

Britne Oldford: Sparrow #3, Fei

Jake Epstein: Sparrow #4, Alphonso

Genesis Rodriguez: Sparrow #5, Sloane

Cazzie David: Sparrow #6, Jayme

Justin H. Min, grupta Sparrow #2 olarak adlandırılacak. Sparrow #7 ise tele kinetik bir küp (Christopher) olarak yer alacak. Çekimler gelecek ay içinde Toronto'da başlayacak.