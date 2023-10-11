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Engin Polat'ın Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı!

11.10.2023 20:01 | Son Güncelleme:
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Engin Polat'ın İstanbul Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda ekip intikal etti.

Olay saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

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MOTOSİKLETLE GELMİŞLER...

İddiaya göre Engin Polat'a ait işyerinin önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

DİLAN POLAT'IN DA İŞ YERİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Son dönemde kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen ve lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Dilan Polat'ın polikliniğine de 10 Ekim tarihinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açılmıştı. (DHA)

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