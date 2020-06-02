Enginar yemeği tarifi: Sağlık ve lezzet aynı tabakta

Sağlıklı yemeklerin başında gelen enginar yemeği tarifi, bağışıklık sisteminin en kuvvetli koruyucularından biridir. Peki klasik enginar yemeği nasıl yapılır?
Enginar yemeği tarifini 10 dakikada hazırlayıp, yaklaşık 25 dakikada pişirebilirsiniz. İşte adım adım 5 kişilik zeytinyağlı nefis enginar yemeği tarifi malzemeleri...
Enginarları soğuk suda ovalayarak yıkayın.
2 adet havuç, 2 adet orta boy patates ve bezelyeleri garnitür olacak şekilde bir taşım kaynatın. Su kaynayınca malzemeleri süzün ve soğuk sudan geçirin.
Geniş bir tencereye enginarları dizin, üzerine garnütürü serpiştirin.
1 çay bardağı zeytinyağı, limonun suyunu ve 1 su bardağı soğuk suyu tencereye dökerek, ocağa alın.
1 tatlı kaşığı tuz, şeker ve bir tutam dereotunu da tencereye ekleyerek pişirmeye bırakın.
Orta ateşte kapağı kapalı olarak 25 dakika pişirin.
25 dakika sonra bir çatal yardımıyla sebzelerin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Afiyet olsun
Enginarları hazırlarken limon suyu sıktığınız su dolu bir kapta bekletirseniz, enginarlar kararmaz.
Zeytinyağlı enginar yemeğini servis etmeden önce tencereden almadan ılımasını bekledikten sonra servis ederseniz yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.
“Enginar yemeği nasıl olur?” sorusunun birden çok cevabı var. Bunlardan en popüleri nefis zeytinyağlı enginar yemeğidir. Enginarı aynı zamanda etli, tavuklu veya iç baklalı olarak hazırlayabilirsiniz.
Zeytintağlı enginar yemeğinin bir porsiyonu ortalama 175 kaloridir.