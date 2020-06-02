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Enginar yemeği tarifi: Sağlık ve lezzet aynı tabakta

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapılışı kolay, görüntüsü mükemmel olan zeytinyağlı enginar yemeği tarifi Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Misafir sofralarının vazgeçilmezi olan enginar yemeği tarifinin yapılışının çok kolay olduğunu görünce hemen mutfağa koşacaksınız.

Enginar yemeği tarifi: Sağlık ve lezzet aynı tabakta

Sağlıklı yemeklerin başında gelen enginar yemeği tarifi, bağışıklık sisteminin en kuvvetli koruyucularından biridir. Peki klasik enginar yemeği nasıl yapılır?

ENGİNAR YEMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

Enginar yemeği tarifini 10 dakikada hazırlayıp, yaklaşık 25 dakikada pişirebilirsiniz. İşte adım adım 5 kişilik zeytinyağlı nefis enginar yemeği tarifi malzemeleri...

  • 6 adet ayıklanmış (çanak) enginar
  • 2 adet havuç
  • 2 adet orta boy patates
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı zeytinyağ
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 su bardağı soğuk su
  • 1 tutam dereotu

ENGİNAR YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Enginarları soğuk suda ovalayarak yıkayın.

  • 2 adet havuç, 2 adet orta boy patates ve bezelyeleri garnitür olacak şekilde bir taşım kaynatın. Su kaynayınca malzemeleri süzün ve soğuk sudan geçirin.

  • Geniş bir tencereye enginarları dizin, üzerine garnütürü serpiştirin.

  • 1 çay bardağı zeytinyağı, limonun suyunu ve 1 su bardağı soğuk suyu tencereye dökerek, ocağa alın.

  • 1 tatlı kaşığı tuz, şeker ve bir tutam dereotunu da tencereye ekleyerek pişirmeye bırakın.

  • Orta ateşte kapağı kapalı olarak 25 dakika pişirin.

  • 25 dakika sonra bir çatal yardımıyla sebzelerin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

  • Pişen yemeğinizi ister sıcak isterseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun

ENGİNAR YEMEĞİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Enginarları hazırlarken limon suyu sıktığınız su dolu bir kapta bekletirseniz, enginarlar kararmaz.

Zeytinyağlı enginar yemeğini servis etmeden önce tencereden almadan ılımasını bekledikten sonra servis ederseniz yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.

ENGİNAR YEMEĞİ ÇEŞİTLERİ

“Enginar yemeği nasıl olur?” sorusunun birden çok cevabı var. Bunlardan en popüleri nefis zeytinyağlı enginar yemeğidir. Enginarı aynı zamanda etli, tavuklu veya iç baklalı olarak hazırlayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YEMEĞİ KAÇ KALORİ?

Zeytintağlı enginar yemeğinin bir porsiyonu ortalama 175 kaloridir.

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