Enginar yemeği tarifi: Sağlık ve lezzet aynı tabakta

1 tatlı kaşığı tuz, şeker ve bir tutam dereotunu da tencereye ekleyerek pişirmeye bırakın.

2 adet havuç, 2 adet orta boy patates ve bezelyeleri garnitür olacak şekilde bir taşım kaynatın. Su kaynayınca malzemeleri süzün ve soğuk sudan geçirin.

Sağlıklı yemeklerin başında gelen enginar yemeği tarifi, bağışıklık sisteminin en kuvvetli koruyucularından biridir. Peki klasik enginar yemeği nasıl yapılır?

Zeytinyağlı enginar yemeğini servis etmeden önce tencereden almadan ılımasını bekledikten sonra servis ederseniz yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.

ENGİNAR YEMEĞİ ÇEŞİTLERİ

“Enginar yemeği nasıl olur?” sorusunun birden çok cevabı var. Bunlardan en popüleri nefis zeytinyağlı enginar yemeğidir. Enginarı aynı zamanda etli, tavuklu veya iç baklalı olarak hazırlayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR YEMEĞİ KAÇ KALORİ?

Zeytintağlı enginar yemeğinin bir porsiyonu ortalama 175 kaloridir.

