Yumurta hazırlarken genellikle tavaya tereyağı veya sıvı yağ ekleniyor. Ancak Food and Wine'dan aşçı Justin Chapple, farklı bir yöntem öneriyor.

Bu yöntemde önce tavaya az miktarda yağ ekleniyor ve yumurtalar kırılıyor. Yaklaşık 30 saniye sonra tavaya 80 mililitre sıcak su ilave ediliyor. Yumurtalar, beyazları tamamen pişip sarıları akışkan kalana kadar suyun oluşturduğu buharla pişiriliyor.

YUMURTANIN LASTİK GİBİ OLMASINI ÖNLÜYOR

Tavaya eklenen sıcak su, oluşan buhar sayesinde yumurtanın daha dengeli pişmesini sağlıyor. Böylece yumurta beyazlarının sertleşmesi ve sarısının fazla pişmesi önleniyor.

Ayrıca yumurtayı ters çevirmeye gerek kalmadığı için sarısının dağılma riski azalıyor. Orta ateşte pişirilmesi önerilen yöntemde suyun buharlaşmasıyla yumurtalar yumuşak bir kıvam alıyor.

SUYLA YUMURTA PİŞİRMEK İÇİN GEREKENLER

2 büyük yumurta

80 mililitre sıcak su

Bir miktar sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Yapışmaz tavada az miktarda yağ orta ateşte ısıtılıyor. Yumurtalar tavaya kırıldıktan yaklaşık 30 saniye sonra sıcak su ekleniyor. Beyazları pişene kadar bekletilen yumurtalar, beş dakikadan kısa sürede servise hazır hale geliyor.