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Yeni Zelanda'ya özgü pavlova tatlısı ile sofranıza renk katın! Herkes tarifini soracak...

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Çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içi ile yaza yakışır bir tatlı ziyafeti yaşamaya ne dersiniz? Yeni Zelanda’nın en meşhur lezzetlerinden biri olan bu tatlı, bembeyaz görüntüsü ve hafifliği ile adeta sizi başka diyarlara götürecek. Üstelik unsuz ve yağsız içeriği ile diyetlerinizde de sizin yanınızda olacak. İşte iştah açıcı görüntüsü ve enfes lezzetiyle pavlova tatlısı…

Yeni Zelanda'ya özgü pavlova tatlısı ile sofranıza renk katın! Herkes tarifini soracak...

Adını Rus bir balerinden alan pavlova tatlısı, yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilmiş kreması ile adeta zarif bir balerini andırır. Özel günlerde misafirlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bu tarif, oldukça basit ve sadece birkaç temel malzemeye sahip. Pavlovanın üzerini süslemek ise tamamen sizin damak tadınıza ve zevkinize kalmış. Biz görüntüsünün ve lezzetinin harika olduğunu düşündüğümüz karamelli bir tarif hazırladık. İşte karamelli Pavlova’nın tarifi…

KARAMELLİ VE MUZLU PAVLOVA

MALZEMELER

  • 5 adet yumurta beyazı

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 çay kaşığı elma sirkesi

KARAMEL İÇİN:

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı su

  • 40 gram tereyağı

  • 100 ml şekersiz çiğ krema

  • 1 çay kaşığı limon suyu

KREMASI İÇİN:

  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 200 ml şekersiz çiğ krema

ÜZERİ İÇİN:

  • 2 adet muz

  • 100 gram ceviz

YAPILIŞI

  • Toz şekeri mutfak robotuna alarak çektirin.

  • Oda sıcaklığında bekleyen yumurta beyazlarını derin bir kabın içine alın ve mikserle orta devirde çırpın.

  • Yumurta beyazları köpük köpük olmaya başladıktan sonra toz şekeri ilave edin.

  • Karıştırma işlemini yüksek devirde 10-15 dakika boyunca sürdürün.

  • Katı bir kıvam almaya başlayan yumurta beyazının içine vanilya özütünü, mısır nişastasını ve sirkeyi katıp spatula ile karıştırın.

  • Fırın tepsinin ortasına 18-20 cm çapında kesilmiş yağlı kağıt serin.

  • Çırpılmış yumurta beyazlarını kağıdın üstüne alın ve spatulayla kabaca şekil verin.

  • Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 75 dakika boyunca pişirin.

  • Kremasını hazırlamak için önceden soğutulmuş kremayı pudra şekeri ile birlikte sert tepecikler olana kadar çırpın ve buzdolabında bekletin.

  • Karamel sosu için de toz şeker, su ve taze sıkılmış limonun suyunu derin bir sos tavasının içine alın.

  • Erimekte olan şekeri hiç karıştırmadan sos tavasını ara ara sallayarak şekerin karamelize olmasını sağlayın.

  • Daha sonra soğuk tereyağını ilave ederek tahta bir kaşıkla karıştırın.

  • Kısık ateşte pişen karamelin rengi koyulaştıktan sonra kremasını ekleyin ve hızlıca karıştırın.

  • 2-3 dakika daha pişirdikten sonra karameli ocağın üzerinden alın.

  • Sıcaklığı gitmeden cam kavanozun içine alarak bir süre bekletin.

  • Muzları ince ince dilimleyerek ayrı bir tavanın içinde orta ateşte karamelize etmeye başlayın.

  • Soğuyan bezeyi kırmadan yavaşça servis tabağının içine koyun.

  • Üzerine soğuk kremadan ekleyin.

  • Hazırladığınız karamel ve muzları da beze ile buluşturun.

  • Ceviz içlerini de ekledikten sonra bekletmeden servis edebilirsiniz.

  • Afiyet olsun!
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