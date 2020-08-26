Yeni Zelanda'ya özgü pavlova tatlısı ile sofranıza renk katın! Herkes tarifini soracak...

Adını Rus bir balerinden alan pavlova tatlısı, yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilmiş kreması ile adeta zarif bir balerini andırır. Özel günlerde misafirlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bu tarif, oldukça basit ve sadece birkaç temel malzemeye sahip. Pavlovanın üzerini süslemek ise tamamen sizin damak tadınıza ve zevkinize kalmış. Biz görüntüsünün ve lezzetinin harika olduğunu düşündüğümüz karamelli bir tarif hazırladık. İşte karamelli Pavlova’nın tarifi…

KARAMELLİ VE MUZLU PAVLOVA

MALZEMELER

5 adet yumurta beyazı

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 çay kaşığı elma sirkesi

KARAMEL İÇİN:

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı su

40 gram tereyağı

100 ml şekersiz çiğ krema

1 çay kaşığı limon suyu

KREMASI İÇİN:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

200 ml şekersiz çiğ krema

ÜZERİ İÇİN:

2 adet muz

100 gram ceviz

YAPILIŞI