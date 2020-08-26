Yeni Zelanda'ya özgü pavlova tatlısı ile sofranıza renk katın! Herkes tarifini soracak...

Adını Rus bir balerinden alan pavlova tatlısı, yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilmiş kreması ile adeta zarif bir balerini andırır. Özel günlerde misafirlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bu tarif, oldukça basit ve sadece birkaç temel malzemeye sahip. Pavlovanın üzerini süslemek ise tamamen sizin damak tadınıza ve zevkinize kalmış. Biz görüntüsünün ve lezzetinin harika olduğunu düşündüğümüz karamelli bir tarif hazırladık. İşte karamelli Pavlova’nın tarifi…
KARAMELLİ VE MUZLU PAVLOVA
MALZEMELER
5 adet yumurta beyazı
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 çay kaşığı vanilya özütü
KARAMEL İÇİN:
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı su
40 gram tereyağı
100 ml şekersiz çiğ krema
KREMASI İÇİN:
3 yemek kaşığı pudra şekeri
ÜZERİ İÇİN:
2 adet muz
YAPILIŞI
Toz şekeri mutfak robotuna alarak çektirin.
Oda sıcaklığında bekleyen yumurta beyazlarını derin bir kabın içine alın ve mikserle orta devirde çırpın.
Yumurta beyazları köpük köpük olmaya başladıktan sonra toz şekeri ilave edin.
Karıştırma işlemini yüksek devirde 10-15 dakika boyunca sürdürün.
Katı bir kıvam almaya başlayan yumurta beyazının içine vanilya özütünü, mısır nişastasını ve sirkeyi katıp spatula ile karıştırın.
Fırın tepsinin ortasına 18-20 cm çapında kesilmiş yağlı kağıt serin.
Çırpılmış yumurta beyazlarını kağıdın üstüne alın ve spatulayla kabaca şekil verin.
Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 75 dakika boyunca pişirin.
Kremasını hazırlamak için önceden soğutulmuş kremayı pudra şekeri ile birlikte sert tepecikler olana kadar çırpın ve buzdolabında bekletin.
Karamel sosu için de toz şeker, su ve taze sıkılmış limonun suyunu derin bir sos tavasının içine alın.
Erimekte olan şekeri hiç karıştırmadan sos tavasını ara ara sallayarak şekerin karamelize olmasını sağlayın.
Daha sonra soğuk tereyağını ilave ederek tahta bir kaşıkla karıştırın.
Kısık ateşte pişen karamelin rengi koyulaştıktan sonra kremasını ekleyin ve hızlıca karıştırın.
2-3 dakika daha pişirdikten sonra karameli ocağın üzerinden alın.
Sıcaklığı gitmeden cam kavanozun içine alarak bir süre bekletin.
Muzları ince ince dilimleyerek ayrı bir tavanın içinde orta ateşte karamelize etmeye başlayın.
Soğuyan bezeyi kırmadan yavaşça servis tabağının içine koyun.
Üzerine soğuk kremadan ekleyin.
Hazırladığınız karamel ve muzları da beze ile buluşturun.
Ceviz içlerini de ekledikten sonra bekletmeden servis edebilirsiniz.
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