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Enis Arıkan Hazal Kaya'lı fotoğrafla müjdeyi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Enis Arıkan sosyal medya hesabı üzerinden bundan 14 yıl önce Hazal Kaya ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine yeni bir film projesi müjdesi verdi.

Enis Arıkan Hazal Kaya'lı fotoğrafla müjdeyi verdi

Esprili sosyal medya paylaşımları ile bir anda oldukça büyük bir takipçi kitlesine hitap etmeye başlayan Enis Arıkan, sonrasında yer aldığı projeler ile adından söz ettirmeye devam etti.

Şimdilerde sunuculuk meziyetlerini gösteren Arıkan, sinema projelerinde boy göstermeye devam ediyor.

Capture

Enis Arıkan son olarak ‘Benden Ne Olur’ filminde kendisine yer buldu ve bu projenin duyurusunu da sosyal medya hesabından sözkonusu filmde oynayacak arkadaşı Hazal Kaya ile çekilmiş bir selfiesi ile yaptı.

Arıkan paylaşımına şu satırları yazdı:

“Çok değerli büyüğüm Aslı Kızmaz’ın kitabından uyarlanan ve yine çok değerli büyüğüm Aslı Kızmaz’ın senaryosunu yazdığı ‘Benden Ne Olur’ filmine Hazalımın iç sesi olarak geliyorum! 14 yıl sonra yine birlikteyiz aybalam Hazal Kaya.”

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