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Enis Arıkan tuvalette kilit kaldı! Ezgi Mola'dan olay yanıt: "Hak ettiğin yerdesin"

03.07.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisinin final yapmasının ardından soluğu Londra'da aldı. Ünlü oyuncu, gittiği bir mekanın tuvaletinde 15 dakika boyunca kilitli kalınca yakın arkadaşı Ezgi Mola kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncunun "Ay hak ettiğin yerdesin..." sözleri görenleri gülümsetti.

Enis Arıkan tuvalette kilit kaldı! Ezgi Mola'dan olay yanıt: "Hak ettiğin yerdesin"

Camdaki Kız'da Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç gibi oyuncularla başrolleri paylaşan Enis Arıkan, dizinin final yapmasının ardından tatile çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden ünlü oyuncu, bir mekanın tuvaletinde kilitli kaldı.

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ENİS ARIKAN'IN YARDIMINA İNGİLİZ ARKADAŞLARI KOŞTU

"Çocuklar tuvalette kilitli kaldım. Delireceğim. Bu nasıl olur? Kapıya da tutmaya iğreniyorum. Bakar mısınız? Kurtaran da yok" diyerek durumu alaya alan ünlü oyuncu, çıktıktan sonra menajeri Ahmet'e göndermede bulundu:

"15 dakika kilitli kaldım. Ahmet burada içkisini yudumluyordu ve beni asla bulamadı. Neyse ki İngiliz arkadaşlarım beni heladan kurtardı. O kadar zor anlar yaşıyorum ki. Yemin ederim helada hışırım çıktı."

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EZGİ MOLA'DAN ENİS ARIKAN'A ESPRİLİ YANIT

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın tuvalette kilitli kaldığı paylaşımı görünce kendini tutamadı.

Ezgi Mola, "Ay hak ettiğin yerdesin. Bir yarım saat otur, şapkanı önüne al düşün" diyerek arkadaşına takıldı.

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