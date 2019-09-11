Mynet Trend

Enkaz altında kalan yavru köpekler için ekipler seferber oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan köpek yavruları, hayvanlara yardım kuruluşu Animal Aid Unlimited (AAU) ve anne köpeğin yardımıyla kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Hindistan’da, yıkılmış bir evin enkazında havlayan köpeği fark eden bölge sakinleri, Animal Aid Unlimited (AAU) ekiplerine haber verdi. Enkaza gelen AAU çalışanları, anne köpeğin kendilerine yol gösterdiğini ve enkaz altındaki yavrularını gösterdiğini fark etti. Köpeğin gösterdiği çukura inen AAU çalışanı, evin yıkılmasıyla dağılmış taşları kaldırarak kazmaya başladı.

‘ANNE KÖPEK DE YARDIM ETTİ’

Görüntülerde, anne köpeğin yavrularının bulunduğu noktaya patileriyle uzanarak kazmaya çalıştığı görüldü. Durumu fark eden çalışan, çukurun o bölgesine dönerek taşları kaldırmaya ve toprağı kaldırmaya devam etti. O sırada anne köpeğin çıkardığı sesler adeta bir yardım çığlını andırdı.

‘ANNE KÖPEĞE VE YAVRULARINA BARINAK BULUNDU’

AAU çalışanı, enkaz altında kalmış 2 yavru köpeği tek tek çıkarırken, anne köpeğin heyecanı ve paniği kameralara yansıdı. AAU çalışanları, anne köpeği ve 2 yavrusunu güvenli bir barınağa götürdü.

(DHA)

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Kuyumcudan şaşırtan gelenek! Her yıl...Kuyumcudan şaşırtan gelenek! Her yıl...
860 volt elektrik üretebilen yeni bir tür keşfedildi!860 volt elektrik üretebilen yeni bir tür keşfedildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Hindistan

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Acı olay... Ölen torununu kucağında götürdü

Acı olay... Ölen torununu kucağında götürdü

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

Kan donduran sözler: Kızımı 4 kişiyle zorla yatağa sokmuşlar

Kan donduran sözler: Kızımı 4 kişiyle zorla yatağa sokmuşlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’de köpekten yayalara ‘trafik dersi’

Köpekten yayalara ‘trafik dersi’

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcudan şaşırtan gelenek! Her yıl...

860 volt elektrik üretebilen yeni bir yılan balığı türü keşfedildi

860 volt elektrik üretebilen yeni bir tür keşfedildi!

Myanmar'da anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

Tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

Akupunktur iğnesini fazla derine batırınca hastanın akciğerini deldi

Akupunktur iğnesi hastanın akciğerini deldi!

'İngilizce yalnızca bir Çin lehçesi'

'İngilizce yalnızca bir Çin lehçesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.