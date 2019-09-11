Enkaz altında kalan yavru köpekler için ekipler seferber oldu

Hindistan’da, yıkılmış bir evin enkazında havlayan köpeği fark eden bölge sakinleri, Animal Aid Unlimited (AAU) ekiplerine haber verdi. Enkaza gelen AAU çalışanları, anne köpeğin kendilerine yol gösterdiğini ve enkaz altındaki yavrularını gösterdiğini fark etti. Köpeğin gösterdiği çukura inen AAU çalışanı, evin yıkılmasıyla dağılmış taşları kaldırarak kazmaya başladı.
‘ANNE KÖPEK DE YARDIM ETTİ’
Görüntülerde, anne köpeğin yavrularının bulunduğu noktaya patileriyle uzanarak kazmaya çalıştığı görüldü. Durumu fark eden çalışan, çukurun o bölgesine dönerek taşları kaldırmaya ve toprağı kaldırmaya devam etti. O sırada anne köpeğin çıkardığı sesler adeta bir yardım çığlını andırdı.
‘ANNE KÖPEĞE VE YAVRULARINA BARINAK BULUNDU’
AAU çalışanı, enkaz altında kalmış 2 yavru köpeği tek tek çıkarırken, anne köpeğin heyecanı ve paniği kameralara yansıdı. AAU çalışanları, anne köpeği ve 2 yavrusunu güvenli bir barınağa götürdü.
(DHA)
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