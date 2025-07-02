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Enkaz altında kalanlara saatler içinde ulaşabilecek! Deprem için ürettiler!

Avustralya'da bilim insanları doğal afetlerde arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için "sayborg böcekler" geliştirdi. Sayborg böcekler deprem felaketi sonrasında yaralılara günler yerine saatler içerisinde ulaşabilecek.

Enkaz altında kalanlara saatler içinde ulaşabilecek! Deprem için ürettiler!

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, deprem ve sel felaketleri gibi doğal afetlerden sonra arama-kurtarma çalışmalarına katılarak yaralıları bulmaya yardımcı olacak "sayborg böcekler" geliştirildiğini duyurdu.

Enkaz altında kalanlara saatler içinde ulaşabilecek! Deprem için ürettiler! 1

Araştırmayı yürüten Dr. Thang Vo-Doan, "Bu böcekler, küçük deliklerden geçerek yıkılmış binalarda mahsur kalan yaralıların bulunmasında yardımcı olabilir" dedi. Uzaktan kumanda edilen böceklerin çok sayıda insanın hayatını kurtarabileceği de belirtildi. Vo-Doan, "Böceklerin ufak ve karmaşık alanlarda tırmanma ve manevra yapabilme gibi doğal yetenekleri var. Robotların bunu yapması zor" ifadelerini kullandı.

Enkaz altında kalanlara saatler içinde ulaşabilecek! Deprem için ürettiler! 2

Bilim insanları böceklerin antenlerini kontrol edebilen çıkarılabilen ve sırta takılan bir sistem geliştirdiklerini açıklayarak, bu sayede böceklerin uzaktan kontrol edilebildiğinin de altını çizdi.

"GÜNLER YERİNE SAATLER İÇERİSİNDE ULAŞILACAK"

Sırta takılan aparatın böcekler kadar ağır olduğu belirtilirken bilim insanları bu sistemi daha da hafif hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vo-Doan, "Manevra yeteneği ve güçleri sayesinde sayborg böcekler deprem felaketi sonrasında yaralılara günler yerine saatler içerisinde ulaşabilecek" şeklinde konuştu.

Enkaz altında kalanlara saatler içinde ulaşabilecek! Deprem için ürettiler! 3

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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