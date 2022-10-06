Enkaz eş anlamlısı nedir? Enkaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Bunun nedeni eş anlamlı kelimelerin benzer ya da aynı anlamları karşılamasıdır. Türkçedeki kelimelerin büyük bir kısmının birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bir kelimenin birden fazla eş anlamı olabilir. Bu kelimelerden birisi de enkazdır. Birçok eş anlamı bulunan kelime Türkçede hem soyut hem de somut anlamda kullanılabilir.

Enkaz kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçadaki "nḳḍ" kökünden gelen "nuḳḍ" kelimesinin çoğuludur. Türkçede "yıkıntı, döküntü, çöküntü" anlamlarında kullanılır. Daha çok yıkılan ve harabe durumdaki nesneleri ifade eder. Mecazi anlamda da kullanılır. Enkaz kelimesi ile örnek cümleler ise şöyledir:

Enkazın altında kalan çocuktan hâlâ haber alınamıyor.

Ailesini bırakıp gittikten sonra arkasında büyük bir enkaz bıraktı.

Enkaz görüntüleri tüm gazete ve televizyonlara verildi.

Enkaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Enkaz kelimesinin eş anlamı "yıkıntı"dır. Bu kelime cümlelerde enkazın yerine kullanılabilir. Aynı zamanda "çöküntü" kelimesi de enkazın eş anlamlısı kelimedir. Bu kelimeler kullanım sıklığı bakımından farklılaşır. Günlük hayatta genelde enkaz kelimesi daha çok tercih edilir.

Enkazın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Enkaz eş anlamlısı olan yıkıntı ve çöküntü kelimeleri cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Fakat bağlama uygun olarak kullanmak önemlidir. Enkazın eş anlamlıları ile örnek cümleler şöyledir:

Bu çöküntüye ev demeye bin şahit ister.

Çöküntü binalar arasında yürümek ruhumu daraltmıştı.

Yıkıntıların arasında gezinen çocuk canını tehlikeye attığının farkında bile değildi.

Bu yıkıntıya para verdiğine pişman olsa da artık yapabileceği bir şey yoktu.

Olası bir çöküntü için mahalledeki tüm evleri boşaltıp insanları güvenli bir yere aldılar.

Çöküntünün yaşandığı köprüler bakıma alındı.



