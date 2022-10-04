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Kederli eş anlamlısı nedir? Kederli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimelerin kullanımı hem yazılı hem de sözlü iletişimde oldukça yaygındır. Diyalog içindeyken veya yazılı bir metin oluştururken eş anlamlı kelimelerden sıklıkla faydalanırız. Kederli kelimesi de iletişimde sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin birden fazla eş anlamlısı mevcuttur. Eş anlamlı sözcükler birbiri yerine kullanılabilen sözcüklerdir.

Kederli eş anlamlısı nedir? Kederli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre kederli sözcüğü "üzüntülü, acılı ve mükedder" manalarına gelir. Kederli kelimesi cümle içerisinde daha çok sıfat olarak kullanılır. Kederli kelimesi Arapça "keder" kelimesine Türkçe sıfat yapan "+lI" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Kederli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de mevcuttur. Kederli eş anlamlısı olan bu sözcükler, cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz.

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Kederli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kederli kelimesi olumsuz ve kötü bir durum karşısında hissedilen duyguyu ifade eder. Keder kelimesinden türeyen bu sözcük sıfat niteliğindedir. Kederli sözcüğü ile aynı manayı taşıyan birçok sözcük bulunur. Kederlinin eş anlamlısı olan sözcüklerden en sık kullanılanı "acılı" kelimesidir. Herhangi bir durum karşısında üzüntü ve acı çeken kişileri betimler. Ayrıca herhangi bir durumun olumsuz olduğunu ifade etmek için mecazi anlamda da kullanılır. Kederli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Acılı
  • Acıklı
  • Elemli
  • Şikeste
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Kederlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir cümleyi farklı şekillerde ifade etmek için eş anlamlı kelimelerden yararlanabiliriz. Kederli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde de sıklıkla kullanılır. Kederli sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Onun gözlerine baktığımda kederli bakışları ile karşılaştım.
  • Geçen gün onu gördüğümde acıklı acıklı ağlıyordu.
  • Bugün evde elemli bir hava mevcuttu.
  • Dün izlediğim film oldukça acıklıydı.
  • Şikeste hatrını her daim kalbimde taşıyacağım.
  • Gülümsediğinde yanaklarında çıkan gamzesi gizli bir şikeste taşıyordu.
  • Günlerce siyah gökyüzüne bakan elemli gözleri her daim nemliydi.
  • Bu yazarın eserleri tatmin edici olduğu kadar bazı kısımları o kadar acıklı ki ağlamadan okumak çok zor.
  • Sesindeki acılık kalbimi zorluyordu.
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