Kederli eş anlamlısı nedir? Kederli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre kederli sözcüğü "üzüntülü, acılı ve mükedder" manalarına gelir. Kederli kelimesi cümle içerisinde daha çok sıfat olarak kullanılır. Kederli kelimesi Arapça "keder" kelimesine Türkçe sıfat yapan "+lI" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Kederli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de mevcuttur. Kederli eş anlamlısı olan bu sözcükler, cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz.
Kederli kelimesi olumsuz ve kötü bir durum karşısında hissedilen duyguyu ifade eder. Keder kelimesinden türeyen bu sözcük sıfat niteliğindedir. Kederli sözcüğü ile aynı manayı taşıyan birçok sözcük bulunur. Kederlinin eş anlamlısı olan sözcüklerden en sık kullanılanı "acılı" kelimesidir. Herhangi bir durum karşısında üzüntü ve acı çeken kişileri betimler. Ayrıca herhangi bir durumun olumsuz olduğunu ifade etmek için mecazi anlamda da kullanılır. Kederli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
Bir cümleyi farklı şekillerde ifade etmek için eş anlamlı kelimelerden yararlanabiliriz. Kederli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde de sıklıkla kullanılır. Kederli sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulan örnek cümleler vermek gerekirse: