Enkazdan çıkartılan Süleyman bebek kaybolmuştu! Mucize bebekten sevindiren haber geldi

Türkiye'yi sarsan depremlerde Hatay ili de oldukça hasar gördü. 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöken binalardan biriydi. Enkaz altından çıkarılan, ancak ailesina kavuşamayan 1 yaşındaki minik Süleyman'ın bulunması için Müge Anlı'da harekete geçerek paylaşımlarda bulundu.

ENKAZDAN ÇIKARILDI AMA KAYBOLDU

Antakya Atatürk Caddesi Ovalı Apartmanı'ndan çıkarılan 1 yaşındaki Süleyman Ali Alpaslan kayboldu. Süleyman Alpaslan'ı binadan çıkaran kurtarma ekibi, komşusu olduğu söyleyen bir aileye teslim ederek beyaz Fiat Egea marka bir araca bindirmiş. Ancak aile böyle bir komşuları olmadığını söylemişti. Anne Sema Alpaslan minik Süleyman'ı bulmak için canla başla mücadele etti.

ANNE SEVİNDİREN HABERİ DUYURDU

Minik Süleyman'dan güzel haber geldi. Süleyman'ın annesi Sema Yeşilağaç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevindiren haberi duyurdu.

Anne Sema Alpaslan sevindiren haberi şu sözlerle duyurdu;

"Oğlumu bulduk çok şükür Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum Allah onlardan da sizlerden de razı olsun."





