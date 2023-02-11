Enkazdan formayla çıkarıldı, sözleri herkesi ağlattı! Fenerbahçe'den paylaşım...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen iki şiddetli deprem 10 şehrimize ağır hazarlar verirken, ülkemizde seferberlik ve OHAL ilan edildi.

GÜNDEM OLDU

Birçok ilde kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, 119. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın görüntüleri gündem oldu.

FORMAYLA UYUMUŞ...

Enkaz'dan Fenerbahçe formasıyla çıkarıldığı görülen Kamilcan, ertesi gün maç olduğu için geceden Fenerbahçe forması giydiği ve o şekilde uyuduğunu söylediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmadı. Yapılan paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" denildi.

Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz!



Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan ???? pic.twitter.com/TnxB8GUuCP — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023

"BUGÜN GÜNLERDEN NE?"

Öte yandan enkazdan çıkarıldığı ilk an Kamil Can'ın sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Kamil Can'ın dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğenini sarılıp öptü.

