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Enkazdan formayla çıkarıldı, sözleri herkesi ağlattı! Fenerbahçe'den paylaşım...

11.02.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen derinden etkileyen depremden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın üzerinde Fenerbahçe forması olması dikkat çekmişti. Kamilcan'ın o sözleri herkesi duygulandırırken sarı-lacivertli kulüpten de paylaşım geldi. İşte detaylar...

Enkazdan formayla çıkarıldı, sözleri herkesi ağlattı! Fenerbahçe'den paylaşım...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen iki şiddetli deprem 10 şehrimize ağır hazarlar verirken, ülkemizde seferberlik ve OHAL ilan edildi.

GÜNDEM OLDU

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Birçok ilde kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, 119. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın görüntüleri gündem oldu.

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FORMAYLA UYUMUŞ...

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Enkaz'dan Fenerbahçe formasıyla çıkarıldığı görülen Kamilcan, ertesi gün maç olduğu için geceden Fenerbahçe forması giydiği ve o şekilde uyuduğunu söylediği öğrenildi.

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FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

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Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmadı. Yapılan paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" denildi.

"BUGÜN GÜNLERDEN NE?"

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Öte yandan enkazdan çıkarıldığı ilk an Kamil Can'ın sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Kamil Can'ın dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğenini sarılıp öptü.

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