Enkazdan formayla çıkarıldı, sözleri herkesi ağlattı! Fenerbahçe'den paylaşım...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen iki şiddetli deprem 10 şehrimize ağır hazarlar verirken, ülkemizde seferberlik ve OHAL ilan edildi.
Birçok ilde kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, 119. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın görüntüleri gündem oldu.
Enkaz'dan Fenerbahçe formasıyla çıkarıldığı görülen Kamilcan, ertesi gün maç olduğu için geceden Fenerbahçe forması giydiği ve o şekilde uyuduğunu söylediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmadı. Yapılan paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" denildi.
Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023
Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan ???? pic.twitter.com/TnxB8GUuCP
Öte yandan enkazdan çıkarıldığı ilk an Kamil Can'ın sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Kamil Can'ın dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğenini sarılıp öptü.