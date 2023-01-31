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Enner Valencia, canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

31.01.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürmüştü. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren 5 golün 4'ünü yıldız santrfor Enner Valencia kaydetmişti. Kanarya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu futbolcu, yaptığı açıklamada ayrılık sorusunu yanıtladı. Feenrbahçeli taraftarların merak ettiği cevaplar ise haberimizde...

Enner Valencia, canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 44'e yükselterek ikinci sırada yer almış ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürmüştü.

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Sarı - lacivertlilere 3 puanı getiren 5 golün 4'ünü Enner Valencia kaydetmiş ve yıldız futbolcu, gösterdiği performansla maça damgasını vurmuştu.

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Gol krallığı yarışında 19 kez fileleri sarsarak açık ara zirvede bulunan başarılı oyuncu, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştu.

"KULÜBÜN ÖNERİSİ ÖNEMLİ"

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Sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullandı.

"ÇOK İYİ İKİ TEKLİF ALDIM"

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Kendisine gelen teklifleri de açıklayan golcü futbolcu, "Şampiyonluk ve önemli şeyler için mücadele ediyoruz. Aklım Fenerbahçe'de ve ayrılık şimdilik zor. Çok iyi iki teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim. Bana zor olduğunu söyledi çünkü kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Valencia, 22 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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