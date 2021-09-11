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Enrique Cerezo'dan Real Madrid ve Mbappe sözleri

11.09.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, ezelip rakipleri Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi almalarını sevinçle karşılayacağını söyledi.

Enrique Cerezo'dan Real Madrid ve Mbappe sözleri

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo yaptığı ilginç açıklama ile gündeme geldi.

Ezeli rakipleri Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi transfer etme ihtimaliyle ilgili konuşan Cerezo, "Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesini çok isterim. La Liga'nın başarısı için harika bir transfer olur" ifadelerini kullandı.

Griezmann'ın yeniden takıma dönüşüyle ilgili de konuşan deneyimli başkan, "Bize yeniden gelmesine çok sevindik. Takımımıza güç katacaktır. Bence taraftarımız da ona kucak açacak. Belki bir tepkileri olabilir ama bizim taraftarımız onu çok sevdiği için eninde sonunda mutlu olacaktır. Kupalar kazanmak için Griezmann gibi oyunculara ihtiyacımız var" diye konuştu.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid İspanya
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