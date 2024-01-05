En çok nasıl yazılır? En çok ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi konularının temel yapı taşı olarak bilinen yazım kurallarını çok iyi öğrenmek, dilimizi güzel ve akıcı kullanmamız yönünden oldukça önemlidir. En çok sözcüğü de dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin doğru yazım şekli hakkında ikilem yaşandığında Türk Dil Kurumuna ait olan güncel yazım kılavuzu sitesini ziyaret ederek sözcüğün nasıl yazıldığına dair bilgilere ulaşmak mümkündür.

En çok nasıl yazılır?

En çok sözcüğü hem gündelik konuşmalarda hem de yazılı metinlerde sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. “En” ve “çok” sözcüklerinin yan yana gelmesiyle ortaya çıkan bu kelimenin yazım stilinde çoğunlukla imla hatasına düşülmektedir. En çok yazımı ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için sözlük sitelerinden faydalanmak önemlidir. Bu noktada bizlere rehberlik eden sözlük sitelerinin başında TDK tarafından oluşturulan çevrim içi Türkçe sözlük sitesi gelmektedir. Bu site ziyaret edildiğinde kelimelerin yazım şekliyle birlikte nasıl söylendiği ve ne anlama geldiği bilgilerine de hızlıca ulaşım sağlamak mümkündür. Bu bağlamda en çok TDK’ye göre anlamı şöyle olan bir kelimedir:

Olabilecek olanın çokluk açısından en fazla olanı, maksimum.

En çok ayrı mı yazılır?

İki kelimeden meydana gelen sözcüklerin yazımında sıklıkla imla hatasına rastlanılır. En çok sözcüğü de yazımında çok sık hata yapılan kelimelerden biridir. Bu sözcük birçok yazılı mecrada “ençok” şeklinde bitişik olarak kullanılmaktadır. Tam da bu noktada en çok bitişik mi yazılır konusu karşımıza çıkabilmektedir. Türk Dil Kurumunun yazım kurallarına göre kimi kelimelerin ayrı kimi sözcüklerin ise bitişik yazılma kuralı mevcuttur. Bu noktada en çok sözcüğü bitişik değil, ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Bu sözcük her zaman “en çok” şeklinde ayrı olarak yazılmalıdır. Diğer yazım tarzları TDK yönünden yazım hatası olarak görülmektedir. Buna göre en çok doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

En çok (doğru kullanım)

Ençok (yanlış kullanım)





