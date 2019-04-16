Epic Games Fortnite 8.30.2 güncellemesi ile karşımızda

Fortnite geçtiğimiz günlerde PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android sahiplerinin karşısına 8.30 güncellemesi ile çıkmıştı. Ancak Fortnite 8.30 güncellemesi ile oyunda bazı sorunlar meydana gelmişti.

Epic Games bugün tüm platformlar için hata düzeltmesi güncellemesi yayınladı. 8.30.2 güncellemesi ile oyundaki hataların büyük bir bölümü gideriliyor. Biz de sizler için güncelleme ile giderilen hataları bir araya getirdik.

Battle Royale

Grup liderinden doğrudan davet almadan gruba katılmaya çalışıldığında eşleştirme hatalarına yol açan bir sorun giderildi.

Canlandırma Minibüsü iki oyuncu tarafından kullanılırken bir oyuncunun canlandırma işlemi sırasında etkileşimi bırakması durumunda oyuncuların yeniden doğmasını engelleyen bir hata düzeltildi.

Kreatif

Devam eden ve içerisinde doğma kareleri bulunan oyuna katılan oyuncuların zıplayamamasına neden olan bir hata düzeltildi.

Oyuncuların yeniden doğduktan hemen sonra hasar alabilmelerine neden olan bir hata giderildi.

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