Claude’dan bir Artifact oluşturmasını isteyen kullanıcılar, paylaşım menüsündeki “Install as app” (Uygulama olarak yükle) seçeneğine tıklayarak oluşturulan içeriği masaüstü uygulaması olarak yükleyebiliyor. Yüklenen uygulamalar kendilerine ait bir pencerede çalıştırılabiliyor ve Dock’ta görüntülenebiliyor.

UYGULAMALAR İÇİN İZİN SEVİYESİ BELİRLENİYOR

Artifact tabanlı uygulamaların paketlenmesi veya imzalanması gerekmiyor. Ancak kullanıcıların uygulamalar için bir izin seviyesi belirlemesi gerekiyor.

Varsayılan izinler seçildiğinde uygulamalar yalnızca bir internet tarayıcısında gerçekleştirebilecekleri işlemleri yapabiliyor. 'Uygulama' (App) izin seviyesi ise her zaman üstte kalan pencereler oluşturma, sistem genelindeki klavye kısayollarını algılama ve bildirim gönderme gibi işlevlere olanak tanıyor.

Tam bilgisayar erişimi verildiğinde ise uygulamalar her işlemde yeniden izin istemeden programları çalıştırabiliyor, dosyaları okuyabiliyor, değiştirebiliyor veya silebiliyor.

Uygulamalar bağlantı araçlarıyla (connectors) birlikte kullanılabiliyor ve menü çubuğuna bir öğe ekleme seçeneği de sunuyor. Uygulamanın temelini oluşturan Artifact düzenlendiğinde uygulama otomatik olarak güncelleniyor ve her değişiklikte yeniden izin isteniyor.

CLAUDE DESKTOP’TAKİ TÜM PLANLARDA KULLANILABİLİYOR

Anthropic, uygulama oluşturmanın ve uygulamanın Claude’a gönderdiği isteklerin kullanım limitlerine dâhil olduğunu belirtiyor.

Beta aşamasındaki özellik Claude Desktop’taki tüm planlarda kullanılabiliyor. Ancak Enterprise kullanıcılarının özelliği öncelikle manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor.

Kaynak: MacRumors