Epic Games Store kütüphanesini güncellendi

Dijital oyun satışı konusunda adeta tekel haline gelen Steam’in karşısına dikilen Epic Games Store, alınan radikal kararlar sayesinde kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başardı.

Karşısında ilk defa iddialı bir rakiple karşı karşıya kalan Valve, Steam üzerinde bazı düzenlemeler gerçekleştirerek olası kopmaları engellemek için harekete geçti. Bu bağlamda kullanıcıların pek de memnun olmadığı Steam kütüphanesi baştan aşağı yenilendi. Hatta şu anda yeni Steam kütüphanesi açık beta konumunda bulunuyor.

Valve’in bu hamlesine Epic Games’ten cevap gecikmedi. Geçtiğimiz gün Epic Games Store kütüphanesi de bir güncelleme aldı. Elbette burada Steam’deki gibi kapsamlı bir güncelleme söz konusu değil. Yine de gelen güncelleme ile artık oyuncular satın aldıkları oyunları daha rahat bir şekilde listeleyebiliyorlar.

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