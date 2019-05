Epic Games Store, Steam’i silecek gibi görünüyor

Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarını 40 TL gibi oldukça ucuza sunan Epic Games, yeni çıkacak olan Control’ün fiyatını da 39,00 TL’ye çekti.

Fiyatların bölgelere göre özel nasıl yapılandırılacağı konusunda PlayStation ve Xbox’a ibretlik ders veren Epic Games, PC sahiplerini çok mutlu edecek gibi görünüyor. Bakalım bu indirim furyasında fiyatı düşen oyunlar hangileri oldu?

Epic Games Store indirimleri!

Detroit: Become Human – 20,00 TL

Beyond: Two Souls – 40,00 TL

Heavy Rain – 40,00 TL

Control – 39,00 TL

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 32,00 TL

World War Z – 28,91 TL

The Sinking City – 39,00 TL

Outward – 35,20 TL

Close to the Sun – 29,00 TL

Satisfactory – 39,00 TL

Ashen – 51,75 TL

John Wick Hex – 26,10 TL

Hades – 27,20 TL

The Walking Dead: Final Season – 23,99 TL

Oxygen Not Included – 29,25 TL

Metro Exodus – 171,75 TL

Trover Saves the Universe – 44,10 TL

Operencia: The Stolen Sun – 31,85 TL

RollerCoaster Tycoon Adventures – 64,99 TL

Observation – 35,10 TL

Slime Rancher – 23,25 TL

Darksiders III – 209,00 TL

Vampyr – 120,00 TL

The Witness – 29,50 TL

Flower – 10,49 TL

Genesis Alpha One – 31,85 TL

Subnautica – 28,00 TL

My Time At Portia – 71,20 TL

Metro Last Light Redux – 7,75 TL

Thimbleweed Park – 23,99 TL

Donut County – 14,74 TL

Gorogoa – 16,75 TL

Hello Neighbor: Hide and Seek – 24,50 TL

Oxenfree – 15,50 TL

What Remains of Edith Finch – 15,50 TL

Shadow Complex – 6,00 TL

