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Epic Games Store, Steam’i silecek gibi görünüyor

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TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de yükselen oyun fiyatlarından dolayı oyuncular oyun satın alamaz hale gelmişti. Ancak bugün Epic Games Store, PlayStation Türkiye ve Xbox Türkiye ekiplerine indirim nasıl yapılır dersi verdi.

Epic Games Store, Steam’i silecek gibi görünüyor

Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain oyunlarını 40 TL gibi oldukça ucuza sunan Epic Games, yeni çıkacak olan Control’ün fiyatını da 39,00 TL’ye çekti.

Fiyatların bölgelere göre özel nasıl yapılandırılacağı konusunda PlayStation ve Xbox’a ibretlik ders veren Epic Games, PC sahiplerini çok mutlu edecek gibi görünüyor. Bakalım bu indirim furyasında fiyatı düşen oyunlar hangileri oldu?

Epic Games Store indirimleri!

Detroit: Become Human – 20,00 TL
Beyond: Two Souls – 40,00 TL
Heavy Rain – 40,00 TL
Control – 39,00 TL
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 32,00 TL
World War Z – 28,91 TL
The Sinking City – 39,00 TL
Outward – 35,20 TL
Close to the Sun – 29,00 TL
Satisfactory – 39,00 TL
Ashen – 51,75 TL
John Wick Hex – 26,10 TL
Hades – 27,20 TL
The Walking Dead: Final Season – 23,99 TL
Oxygen Not Included – 29,25 TL
Metro Exodus – 171,75 TL
Trover Saves the Universe – 44,10 TL
Operencia: The Stolen Sun – 31,85 TL
RollerCoaster Tycoon Adventures – 64,99 TL
Observation – 35,10 TL
Slime Rancher – 23,25 TL
Darksiders III – 209,00 TL
Vampyr – 120,00 TL
The Witness – 29,50 TL
Flower – 10,49 TL
Genesis Alpha One – 31,85 TL
Subnautica – 28,00 TL
My Time At Portia – 71,20 TL
Metro Last Light Redux – 7,75 TL
Thimbleweed Park – 23,99 TL
Donut County – 14,74 TL
Gorogoa – 16,75 TL
Hello Neighbor: Hide and Seek – 24,50 TL
Oxenfree – 15,50 TL
What Remains of Edith Finch – 15,50 TL
Shadow Complex – 6,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Store Steam

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