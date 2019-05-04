Epic Games ve Humble Bundle’dan müthiş işbirliği

Aslında ikili arasındaki işbirliğinin ilk sinyalleri geçtiğimiz GDC esnasında ortaya çıkmıştı. Fakat bu işbirliğinin nasıl şekilleneceği hakkında net bir bilgi yoktu. Nitekim geçtiğimiz gün Epic Games tarafından yapılan açıklamayla bu durum da netlik kazanmış oldu.

Epic Games’ten yapılan yazılı açıklamada, iki taraf arasındaki işbirliğinin meyvelerini vermeye başladığına değinildi. Epic Games Store’a özel olan Metro Exodus, Dangerous Driving ve Borderlands 3 oyunlarının artık Humble Bundle Store üzerinden de satılacağı açıklandı.

Elbette bu oyunları oynamak için yine Epic Games hesabına ihtiyacınız olacak. Çünkü Humble Bundle’dan yalnızca oyunu EGS’de etkinleştirmek için bir kod alacaksınız. Sonrasında bu kodla oyunu aktifleştirip, EGS kütüphanenize dahil edecek ve indirip oynayabileceksiniz. Bu aslında Steam’in pek çok siteyle kurduğu mantıkla aynı diyebiliriz. Oyunu başka yerden alsanız da Steam kodu alıyor ve bu kodu Steam üzerinden aktifleştiriyordunuz. Muhtemelen Epic Games’in bu tarzdaki işbirlikleri önümüzdeki günlerde daha da artacaktır.

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