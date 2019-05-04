Mynet Trend

Epic Games ve Humble Bundle’dan müthiş işbirliği

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 04.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Valve’i tahtından indirmek için kolları sıvayan Epic Games, bu yolda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Merakla beklenen bazı oyunları kendi platformuna özel kılarak Steam karşısında önemli bir avantaj yakalayan Epic Games Store, şimdi de gücüne güç katmak için Humble Bundle Store ile işbirliğine gidiyor.

Epic Games ve Humble Bundle’dan müthiş işbirliği

Aslında ikili arasındaki işbirliğinin ilk sinyalleri geçtiğimiz GDC esnasında ortaya çıkmıştı. Fakat bu işbirliğinin nasıl şekilleneceği hakkında net bir bilgi yoktu. Nitekim geçtiğimiz gün Epic Games tarafından yapılan açıklamayla bu durum da netlik kazanmış oldu.

Epic Games’ten yapılan yazılı açıklamada, iki taraf arasındaki işbirliğinin meyvelerini vermeye başladığına değinildi. Epic Games Store’a özel olan Metro Exodus, Dangerous Driving ve Borderlands 3 oyunlarının artık Humble Bundle Store üzerinden de satılacağı açıklandı.

Elbette bu oyunları oynamak için yine Epic Games hesabına ihtiyacınız olacak. Çünkü Humble Bundle’dan yalnızca oyunu EGS’de etkinleştirmek için bir kod alacaksınız. Sonrasında bu kodla oyunu aktifleştirip, EGS kütüphanenize dahil edecek ve indirip oynayabileceksiniz. Bu aslında Steam’in pek çok siteyle kurduğu mantıkla aynı diyebiliriz. Oyunu başka yerden alsanız da Steam kodu alıyor ve bu kodu Steam üzerinden aktifleştiriyordunuz. Muhtemelen Epic Games’in bu tarzdaki işbirlikleri önümüzdeki günlerde daha da artacaktır.

Orta segment model almak isteyenlere akıllı telefon tavsiyesi

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Wolfenstein II ve Wargroove Game Pass’e eklendiWolfenstein II ve Wargroove Game Pass’e eklendi
Eski oyunlar Nintendo Switch’teEski oyunlar Nintendo Switch’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Valve Epic Games Steam oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Alkollü sürücü araçla belediyeye girmeye çalıştı

Alkollü sürücü araçla belediyeye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wolfenstein II ve Wargroove Game Pass’e eklendi

Wolfenstein II ve Wargroove Game Pass’e eklendi

Eski oyunlar Nintendo Switch’e gelmeye devam ediyor

Eski oyunlar Nintendo Switch’te

Borderlands 3 için oynanış videosu yayınlandı

Borderlands 3 için oynanış videosu yayınlandı

Tumblr yanlış politikaların kurbanı oldu

Tumblr yanlış politikaların kurbanı oldu

OPPO, Yeni Reno serisini resmi olarak tanıttı

OPPO, Yeni Reno serisini resmi olarak tanıttı

Rage 2 sistem gereksinimleri belli oldu

Rage 2 sistem gereksinimleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.