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Epic Store Steam'in dosyalarını mı kurcalıyor? Valve araştıracak

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TEKNOLOJİ  | 17.03.2019 08:35 | Son Güncelleme

Epic Store - Steam çekişmesi gitgide alevlenirken ortaya atılan yeni iddialar işi daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

Epic Store Steam'in dosyalarını mı kurcalıyor? Valve araştıracak

Bazı Reddit kullanıcıları geçtiğimiz günlerde Epic Launcher'da bazı gariplikler fark etmişler. Bu garipliklerden en ilginci ise programın eriştiği bir Steam dosyasında yatıyor.

"localconfig.vdf" isimli Steam dosyasına erişen Epic Launcher'ın bu dosyadaki bütün kullanıcı verilerini aldığı söyleniyor. Bu dosyada Steam kimliğiniz, Steam'de takip ettiğiniz gruplar, sahip olduğunuz oyunlar, oynama geçmişiniz, kullandığınız oyun kumandalarıyla bunlara ait yapılandırma ayarları ve sohbet gibi çok fazla sayıda kişisel veri yer alıyor. Bu dosya, "arkadaşlarınızı içe aktarmak" istediğinizde kopyalanıp Epic Games altında şifrelenerek saklanıyor.

Epic Games, söz konusu dosyadan arkadaş listesiyle beraber birçok farklı verinin de alındığını kabul etmiş durumda. Zaten Reddit'teki kullanıcılar da programın yarattığı trafiğin bundan çok daha fazla olduğunu söylüyor. Üstelik ortaya çıkan bilgilere göre Epic Launcher başka zamanlarda da bu dosyaya erişiyor. Epic Games, bu verilerin istatistik toplamak için alındığını söylüyor.

Valve tarafı ise bu duruma çok kızmış durumda. BleepingComputer'ın haberine göre, Valve bu sıkıntılı durumu esaslı şekilde araştırmaya kararlı görünüyor. Açıklamada şöyle deniyor: "Epic Launcher'ın Steam'den ne gibi veriler topladığını araştırıyoruz. Bunlar, kullanıcıların özel cihazlarında saklanan kişisel verileri ve bu verilerin saklanma amacı diğer programlar tarafından kullanılmak ya da üçüncü parti servislere yüklenmek değil."

İki firma son zamanlarda özellikle exclusive oyunlar konusunda çatışmalar yaşıyordu. Ortaya çıkan bu yeni durumun ilişkileri iyice germesi muhtemel. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Valve, Steam Kullanıcı İncelemelerinde Önemli Değişikliklere Gidiyor

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Anahtar Kelimeler:
Epic Store Steam Valve

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