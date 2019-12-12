Epson şimdi de yeni geniş format yazıcı modellerini tanıttı

Geniş format yazıcı çözümlerinde her geçen gün ürün yelpazesini geliştiren Epson, portföyüne iki yeni model daha ekledi. 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen FESPA Eurasia’da beğeniye sunulan Epson SureColor SC-S80610L ve SureColor SC-T5400M modelleri büyük ilgi gördü.

REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE 1.5 LİTRELİK MÜREKKEP AVANTAJI



Dış mekan baskıda iddialı ve özellikle reklamcılık sektörüne hitap eden yeni Epson SureColor SC-S80610L, geliştirilmiş renk kartelası ve arttırılmış mürekkep kapasiteleriyle fark yaratacak. Metalik ve beyaz mürekkebin de renk seçeneklerine eklendiği modelde, her mürekkep poşeti 1.5 litre. Maksimum kalitede baskıyı, minimum maliyetle, uzun soluklu kullanımla almak artık mümkün.

TARAYICISI İÇİNDE



Çok detaylı mimari çizimler gibi baskıda ince işçilik ihtiyacına sahip olanlara da çözüm sunan Epson, bu segmentteki ürün grubuna SureColor SC-T5400M’yi ekledi. Ürün, modelin önüne eklenmiş hız ve netlikte iddialı bir tarayıcıya sahip. Bu yenilikle, mimarlık ofislerinin en çok tercih ettiği T serisinin son ürünü, çok fonksiyonlu hale geldi.