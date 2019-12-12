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Epson şimdi de yeni geniş format yazıcı modellerini tanıttı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Epson, geniş format yazıcı segmentindeki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Özellikle dış mekan baskı konusunda iddialı, reklamcılık sektörü odaklı yeni model Epson SureColor SC-S80610L ve büyük mimarlık ofisleri için bire bir çözüm sunan SureColor SC-T5400M modelleri FESPA Eurasia 2019’da tanıtıldı.

Epson şimdi de yeni geniş format yazıcı modellerini tanıttı

Geniş format yazıcı çözümlerinde her geçen gün ürün yelpazesini geliştiren Epson, portföyüne iki yeni model daha ekledi. 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen FESPA Eurasia’da beğeniye sunulan Epson SureColor SC-S80610L ve SureColor SC-T5400M modelleri büyük ilgi gördü.

REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE 1.5 LİTRELİK MÜREKKEP AVANTAJI

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Dış mekan baskıda iddialı ve özellikle reklamcılık sektörüne hitap eden yeni Epson SureColor SC-S80610L, geliştirilmiş renk kartelası ve arttırılmış mürekkep kapasiteleriyle fark yaratacak. Metalik ve beyaz mürekkebin de renk seçeneklerine eklendiği modelde, her mürekkep poşeti 1.5 litre. Maksimum kalitede baskıyı, minimum maliyetle, uzun soluklu kullanımla almak artık mümkün.

TARAYICISI İÇİNDE

Çok detaylı mimari çizimler gibi baskıda ince işçilik ihtiyacına sahip olanlara da çözüm sunan Epson, bu segmentteki ürün grubuna SureColor SC-T5400M’yi ekledi. Ürün, modelin önüne eklenmiş hız ve netlikte iddialı bir tarayıcıya sahip. Bu yenilikle, mimarlık ofislerinin en çok tercih ettiği T serisinin son ürünü, çok fonksiyonlu hale geldi.

GENİŞ FORMAT TARAFINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

FESPA Eurasia 2019 için değerlendirmede bulunan Epson Ticari ve Endüstriyel Ürünler Kanal Müdürü Ersel Şamiloğlu; “Fuar bizim için oldukça verimli geçti. Her sene yenilikler sunuyoruz. Tüm ihtiyaçlara tam cevaplar verebilmek bizim için çok önemli. Geniş format yazıcı segmentinde sürekli büyüyoruz, devam edeceğiz. Bu sene de iki yeni model sunduk ki; kendi kulvarlarında mürekkep avantajı, çok fonksiyonluluk, optimum toplam sahip olma maliyeti gibi birçok kazanım sağlayarak yine kullanıcılarımızın vazgeçilmezlerinden olacaklar. Epson olarak tüm ürünlerimizin her parçasının Epson tarafından üretilmiş olması ana farklarımızdan biri. Sadece donanımda değil yazılımda da varız ve Türkiye genelindeki yaygın teknik servis ağımızla müşteri memnuniyetimizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Epson yazıcı

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