'17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandım'

Epstein'in kendisini "seks kölesi" olarak kullandığını iddia eden Giuffre, Trump'ın Florida'daki golf oteli Mar-a-Lago'da çalışırken, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell'in kendisinden Epstein'e masaj yapmasını istediğini anlattı.

Giuffre, Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürdü.

Savcılık, Epstein'in ölümüne rağmen soruşturmanın devam ettiğini ve işbirlikçilerine karşı dava açılmasının hâlâ mümkün olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton ve Sarah Ferguson'ın eski eşi York Dükü Prens Andrew'u arkadaşları arasında sayan 66 yaşındaki Epstein'in, yargılanmayı beklerken 10 Ağustos'ta hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.

Bugün 35 yaşında olan Virginia Giuffre adlı kadın, "Umarım yaptıklarını itiraf eder. Çünkü o ne yaptığını biliyor" dedi.

Giuffre, ifadesinden sonra düzenlediği basın toplantısında Prens Andrew'la ilgili iddialara "O, ne yaptığını çok iyi biliyor. Umarım itiraf eder" diye yanıt verdi.

Prens Andrew, hapisten çıktıktan sonra Epstein'le görüşmesinin hata olduğunu söylemiş, daha sonra Amerikalı milyarderin hiç şüpheli bir davranışını görmediğini iddia etmişti.

'LOLİTA EKSPRES'TE TECAVÜZ'

Courtney Wild, mahkemede 14 yaşındayken Epstein'in cinsel tacizine uğradığını söyledi. Epstein'in "Lolita Ekspres" diye anılan özel uçağında masöz olarak işe başladığını belirten Wild "Epstein, adalet sistemini manipüle eden bir korkaktı" dedi.

Jennifer Araoz ise 15 yaşındayken, Epstein'in kendisine malikanesinde tecavüz ettiğini anlattı.

Chauntae Davies adlı başka bir davacı da masöz olarak çalışmaya başladığı uçakta kendine tecavüz ettiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka kadın ise mahkemede gözyaşları içinde "Nasıl öldüğünü bilme hakkımız var. Büyük bir travma yaşadık." dedi.

Bazı kişiler, Epstein'e karşı tazminat davası açmıştı. Epstein'in ölümünden iki yıl önce 577 milyon dolarlık servetinin bir vakfa devredilmesi için bir vasiyet imzaladığı belirtiyor.