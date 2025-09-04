Epstein mağduru kadınlar gizli bir isim listesi hazırladı! İstismarın detaylarını anlattı

Jeffrey Epstein'in cinsel istismar mağdurları, ABD Kongresi önünde duygusal açıklamalarda bulunarak, soruşturmaya ait daha fazla belgenin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

İki saat süren basın toplantısında, Epstein'in dokuz kadın mağduru yaşadıkları istismarları detaylı şekilde paylaştı. Epstein'in mağdurlarından Lisa Phillips, "Epstein dünyasında düzenli olarak yer alan kişilerin isimlerini mağdurlar için gizli şekilde derleyeceğiz" dedi.

Mağdurların çoğunun isimleri ifşa etmekten çekindiğini belirten Phillips, "Çünkü sonuçlarından korkuyorlar" dedi. Mağdur avukatlarından biri de, müvekkillerinin dava açılmasından ya da saldırıya uğramaktan korktuklarını, çünkü "ilk seferinde kimsenin onları korumadığını" ifade etti.

"ARTIK FAZLA BÜYÜK" DİYEREK REDDETMİŞ

Mağdur Marina Lacerda, 14 yaşındayken Epstein için çalışmaya başladığını ve 17 yaşına geldiğinde "artık fazla büyük" olduğu gerekçesiyle Epstein tarafından reddedildiğini söyledi. Lacerda, "New York'taki malikanesine zorla götürülen onlarca kızdan biriyim. Mahallemdeki bir arkadaşım, bir adama masaj yaparak 300 dolar kazanabileceğimi söyledi. Bu iş bir rüya gibiydi ama sonra tam bir kabusa dönüştü" dedi.

Annie Farmer (46), 16 yaşındayken Epstein tarafından kız kardeşiyle birlikte New Mexico’ya götürüldüğünü anlattı. Kız kardeşinin istismarı bildirmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığını söyleyen Farmer, “Neden o raporun soruşturulmadığını ve neden Epstein ile çevresinin yüzlerce, belki de binlerce genç kıza zarar vermeye devam etmesine izin verildiğini hâlâ bilmiyoruz” dedi.