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Ercan Mehmet Erdem paylaştı: Behzat Ç. yeniden mi başlıyor?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 15.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Behzat Ç. için 9 bölüm Blu Tv ile anlaşıldığı iddia ediliyor!

Ercan Mehmet Erdem paylaştı: Behzat Ç. yeniden mi başlıyor?

Usta senarist Ercan Mehmet Erdem, Instagram'da Behzat Ç. adlı efsaneleşen dizinin senaryo sayfasını paylaştı.

Erdem'in paylaşımı, yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Behzat Ç.'nin 6 yıl sonra yeniden çekileceği iddialarını doğrular nitelikte oldu.

Öte yandan yeniden çekimlere başlanacağı konuşulan Behzat Ç. için 9 bölüm Blu Tv ile anlaşıldığı ileri sürülüyor.

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