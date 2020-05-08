Ercan Taner'den liglerin başlayacak olmasına tepki: Maçları ben anlatmayacağım, bu işte yokum

Taner, lig kararlarına neden tepki gösterdiğini Haber Global ekranlarında anlattı. Taner açıklamasında "Maçlar başlarsa ben anlatmayacağım. Bu bile bile lades olur" dedi.

Ünlü spor spikeri Ercan Taner kararın acele edildiğini belirterek "Ben biraz acele edildi diye düşünüyorum. Çünkü bugün yazdığım yazıda da belirttiğim gibi çok yakın çevremde iki kişi Koronavirüs'e yakalandı. Birisi yoğun bakıma kadar çıktı. Daha sonra taburcu edildi. Biri de evde kaldı.evde kalanın bana gönderdiği fotoğraflarda vücudunda derinin ne hale geldiğini gördüm. Gözlerime inanamadım. Bunun çok tehlikeli olduğunu biliyordum" dedi.

Taner, "Bilim insanlarını maalesef tematik haber kanallarımız çok fazla izlenmiyor. Ama her gece çok önemli yayınlar yapılıyor. Bu yayınları bütün haber kanallarımızda elimden geldiğince seyretmeye çalışıyorum. Olayın ne kadar vahim olduğunu sizde dahil bütün haber kanalları ellerinden geldiğince veriyorlar. Bu yüzden ben tedbirli olmanın ön planda olacağını ve ligin başlamasının biraz erken olduğu kanaati bende uyandı. Bu yüzden bu yazıyı yazdım. Gerçekten kronik hastalığı olan başka bir yakınım var. bağışıklığı bastırıcı ilaçlar kullanmak zorunda. Bu hastalık ve bağışıklık arasındaki ilişkiyi de öğrendim. Bilim insanlarından. Bu yüzden kendi açımdan seyahate gideceğim. Uçağa bineceğim. Ondan sonra eve geleceğim. Tekrar seyahat gideceğim. Ben ne kadar dikkat etsem de mutlaka bir yerde hata yapacağım diye düşündüm. Bunu kendi açımdan söylüyorum. İnsanların yarısı oynansın yarısı oynanmasın istiyor. Ama ben tedbir ön planda olmalı diye düşündüm. Ve kararımızı öyle verdik."dedi.