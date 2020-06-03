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Erce Kardeşler: Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.06.2020 12:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı kalecilerinden Erce Kardeşler, şampiyonlukta en büyük favorinin kendileri olduğunu söyledi.

Erce Kardeşler: Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz

Sezon başında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır'ın forma giymediği 10 resmi maçta bordo-mavili takımın kalesini korudu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Lig maçlarında bordo-mavili formayı giyen genç kaleci, başarılı bir performans sergiledi.

Süper Lig'de pandemi öncesi şampiyonluk yolunda önemli bir hava yakaladıklarını belirten Kardeşler, "Futbol tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Korona virüs öncesi işler bizim için çok iyi gidiyordu. Önemli bir hava yakalamıştık. Kupanın bir ucundan tutmuştuk. Kalan 8 maçı heyecanla bekliyoruz. Maçların kısır geçeceğini düşünüyorum. Daha çok gol atan, akıllı oynayan kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun en büyük favorinin kendileri olduğunu sözlerine ekleyen Erce Kardeşler, "Çok iyi çalışıyoruz. İdmanlar inanılmaz sert geçiyor. Herkes kazanmak istiyor. Kimsenin kaybetmeye tahammülü yok. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak. Takımın bir kupa ile tatmin olacağını sanmıyorum. Herkes iki kupayı birden istiyor. Ben bunu herkesin yüzünde görebiliyorum. Hocalarımız ve başkanımız ile birlikte yönetimimizde bu konuda bize inanılmaz destek oluyor. İnşallah sonunu getireceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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