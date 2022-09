Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Bisikletçilerin gözde mekanı haline gelen Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kayakseverlerin vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yaz aylarında da bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da tercih edilen merkezi oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen master planıyla Erciyes Dağı'ndan 4 mevsim yararlanıldığını söyledi.

Erciyes AŞ olarak yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Cıngı, "Kışın kayak ve kar sporlarının yoğun olarak yapıldığı merkezimizde yazın da bu altyapıyı değerlendirmek, şehir ekonomisine katkı sağlamak adına sürekli arayış içindeyiz." diye konuştu.

- Her yıl binlerce sporcu kamp yapıyor

Cıngı, dünyanın kış sporları anlamında en bilinen kayak merkezlerinin bulunduğu Alpler'de de yaz aylarında bisiklet sporcularının yarışa katıldığını ve yüksek irtifa kampları yaptıklarını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde birçok ilke imza attıklarının altını çizen Cıngı, şunları kaydetti:

"Bisiklet her yerde sürülebilir ama bir yerde rota oluşturduğunuz, işaretlemeler yaptığınız zaman turistik ürün haline geliyor. Biz ilk olarak dağ bisikleti rotalarımızı, akabinde down hill pistlerini oluşturduk. Bu alanlarda Avrupa kupaları yaptık. Bu alanda kendimizi kanıtladıktan sonra dünyanın birçok bölgesinden bisiklet takımlarını Erciyes'te yüksek irtifa kampında ağırladık. Erciyes'e her yıl yaklaşık 25 ülkeden binlerce bisiklet sporcusu geliyor ve yüksek irtifa kampı yapıyor."

​​​​​​​- Eylülde 4 yarış daha yapılacak

Cıngı, kamp yapan sporcuları uluslararası yarışlara dahil ederek onların olimpiyat yolunda puan alabilecekleri yarışlar düzenlemeye başladıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"İlk uluslararası yarışımızı 2015 yılında yapmıştık. Son 7 yılda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) onayladığı ve takvimine aldığı 155 uluslararası bisiklet yarışı düzenledik. Eylül ayında 4 yarışımız daha var. 2022 yılının sonu itibarıyla bu sayı 159'a çıkmış olacak. Yarışlarımızı artık sadece Erciyes'te yapmıyoruz. Kayseri'nin diğer turizm bölgelerini, tanınmasını isteğimiz tarihi güzelliklerinin olduğu lokasyonları ve uluslararası kadraja girmesini istediğimiz güzellikleri de içerisine alacak rotalar oluşturuyoruz. Bu çalışmaların sonucu Uluslararası Bisiklet Birliğinden ve gelen sporculardan övgüler almış olduk. Erciyes artık dünya çapında bir bisiklet merkezi haline geldi diyebiliriz. Bu çalışmalar devam edecek."

Erciyes'i bisiklet sporunda global bir marka haline getirme yolunda önemli aşamalar kaydettiklerini aktaran Cıngı, hedefleri arasında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startını Erciyes'ten vermek olduğunu da sözlerine ekledi.