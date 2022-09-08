YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı

Erciyes 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı

08.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Erciyes'e her yıl yaklaşık 25 ülkeden binlerce bisiklet sporcusu geliyor ve yüksek irtifa kampı yapıyor" - "Erciyes artık dünya çapında bir bisiklet merkezi haline geldi diyebiliriz"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Bisikletçilerin gözde mekanı haline gelen Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda 7 yılda 155 uluslararası bisiklet yarışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kayakseverlerin vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yaz aylarında da bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da tercih edilen merkezi oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen master planıyla Erciyes Dağı'ndan 4 mevsim yararlanıldığını söyledi.

Erciyes AŞ olarak yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Cıngı, "Kışın kayak ve kar sporlarının yoğun olarak yapıldığı merkezimizde yazın da bu altyapıyı değerlendirmek, şehir ekonomisine katkı sağlamak adına sürekli arayış içindeyiz." diye konuştu.

- Her yıl binlerce sporcu kamp yapıyor

Cıngı, dünyanın kış sporları anlamında en bilinen kayak merkezlerinin bulunduğu Alpler'de de yaz aylarında bisiklet sporcularının yarışa katıldığını ve yüksek irtifa kampları yaptıklarını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde birçok ilke imza attıklarının altını çizen Cıngı, şunları kaydetti:

"Bisiklet her yerde sürülebilir ama bir yerde rota oluşturduğunuz, işaretlemeler yaptığınız zaman turistik ürün haline geliyor. Biz ilk olarak dağ bisikleti rotalarımızı, akabinde down hill pistlerini oluşturduk. Bu alanlarda Avrupa kupaları yaptık. Bu alanda kendimizi kanıtladıktan sonra dünyanın birçok bölgesinden bisiklet takımlarını Erciyes'te yüksek irtifa kampında ağırladık. Erciyes'e her yıl yaklaşık 25 ülkeden binlerce bisiklet sporcusu geliyor ve yüksek irtifa kampı yapıyor."

​​​​​​​- Eylülde 4 yarış daha yapılacak

Cıngı, kamp yapan sporcuları uluslararası yarışlara dahil ederek onların olimpiyat yolunda puan alabilecekleri yarışlar düzenlemeye başladıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"İlk uluslararası yarışımızı 2015 yılında yapmıştık. Son 7 yılda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) onayladığı ve takvimine aldığı 155 uluslararası bisiklet yarışı düzenledik. Eylül ayında 4 yarışımız daha var. 2022 yılının sonu itibarıyla bu sayı 159'a çıkmış olacak. Yarışlarımızı artık sadece Erciyes'te yapmıyoruz. Kayseri'nin diğer turizm bölgelerini, tanınmasını isteğimiz tarihi güzelliklerinin olduğu lokasyonları ve uluslararası kadraja girmesini istediğimiz güzellikleri de içerisine alacak rotalar oluşturuyoruz. Bu çalışmaların sonucu Uluslararası Bisiklet Birliğinden ve gelen sporculardan övgüler almış olduk. Erciyes artık dünya çapında bir bisiklet merkezi haline geldi diyebiliriz. Bu çalışmalar devam edecek."

Erciyes'i bisiklet sporunda global bir marka haline getirme yolunda önemli aşamalar kaydettiklerini aktaran Cıngı, hedefleri arasında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startını Erciyes'ten vermek olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandıKayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı
Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattıAnkara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı
Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındıAnkara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Erciyes Dağı bisiklet

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:06
Öğle
12:41
İkindi
16:16
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.