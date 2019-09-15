Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Sonbahar mevsiminin gelmesi sonrasında Kayseri'de hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşerken, yağışlı hava şehirde dün geceden itibaren etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda soğuk hava ile birlikte kar yağışı da başladı.

Erciyes Dağı'nda 3917 metre ile 3400 metre arasında mevsimin ilk karı yağdı ve Erciyes Dağı beyaza büründü.

Kaynak: İHA



