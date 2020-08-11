MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 9 hizmetliyle tatile çıktı! Paylaşımına eleştiri yağdı

Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 9 hizmetliyle tatile çıktı! Paylaşımına eleştiri yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

İş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar paylaşımıyla olay oldu. Kardelen Acar, 3 çocuğuyla tatile çıkarken yanına aldığı hizmetlilerle dile düştü. Acar'a "bu ne görgüsüzlük" yorumu yağdı.

Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 9 hizmetliyle tatile çıktı! Paylaşımına eleştiri yağdı

Acar Kent villaları ile bilinen iş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar 3 çocuğuyla tatile çıkarken yanına bakıcıları, öğretmenleri ve hizmetlilerden oluşan 9 kişilik yardımcı ekibini de aldı. Acar, önceki gün üç çocuğuyla lüks bir araca binip İstanbul'dan yola çıktı.

İzmir'e tatile giden Kardelen Acar, üç öğretmen, üç bakıcı ve üç hizmetçiden oluşan ekibi "benim takım" notuyla paylaşınca sosyal medyadan tepki yağdı.
004-r2jg.jpg

Bakıcılar, Acar'ın çocuklarıyla yol boyunca yakından ilgilendi. Kardelen Acar, yolculuk sırasında da kendisine hizmet edenlerin fotoğraflarını "Benim takım" notuyla Instagram'da paylaşınca olay oldu.
001-6oe2.jpg

Acar'ın bazı takipçileri onu şanslı bulurken, bazıları ise görgüsüzlükle suçladı. Kardelen Acar'a şu yorumlar yapıldı:

002-fsz4.jpg

"-Böyle bir ekip bana da lazım",
"-Bugüne kadar eliniz sıcak sudan soğuk suya değdi mi acaba!",
"-İstediğin kadar doğur ohh ne güzel bir dünya!"
"-Bunun adı görgüsüzlük sanki",
"-Gösteriş yapmanıza gerek var mıydı Kardelen Hanım?"

Kardelen Acar, dört yıl önce iş dünyasının tanınmış isimlerinden Erdal Acar ile hayatını birleştirerek sosyeteye girmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Aşk doludizgin... Romantik öpücükAşk doludizgin... Romantik öpücük
Ayakları olay olur diye gardını aldıAyakları olay olur diye gardını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bakıcılar Çin limidir nedir? Alaska dan getirtseydin:)
Parası var insanlara istihdam sağlamış. Millet evine ekmek götürüyor. Size ne? İsteyen parasını istediği gibi harcar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eser Yenenler kilo vermeye çalışıyor! 'Anne ben neden şişmanım'

'Anne ben neden şişmanım?'

Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan'a 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi!

Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan'a 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi!

Tamer Karadağlı Didem Ceran'ı kızıyla tanıştırdı!

14 yaş küçük sevgilisini kızıyla tanıştırdı!

Gülben Ergen’den bikinili selfie

Yakalanmayı beklemedi! Bikinili paylaşım...

Alp Kılınç, Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özge Ulusoy sevgilisini Burcu Esmersoy ile tanıştırdı

Özge Ulusoy sevgilisini Burcu Esmersoy ile tanıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.