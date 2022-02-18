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  4. Erdal Beşikçioğlu dizisi Hakim'den ilk fragman yayınlandı! Hakim hangi dizi uyarlaması?

Erdal Beşikçioğlu dizisi Hakim'den ilk fragman yayınlandı! Hakim hangi dizi uyarlaması?

18.02.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde oynadığı ve dünya çapında yankı uyandıran Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olan Hakim'in fragmanı yayınlandı. Hakim de başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla yakında atv ekranlarında olacak.

"Breaking Bad" dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi "Hakim" adıyla Türkiye'ye uyarlandı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerde yer aldığı dizi yakında atv'de ekranlarında olacak.

HAKİM DİZİSİ KONUSU

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.

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Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

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Senaryosunu Yılmaz Şahin’in üstlendiği dizi, insanların kendilerini sorgulayacağı, adalet ile vicdanı arasına sıkışan bir hakimin neler yapabileceğini anlatacak yeni dizi heyecanlı anlarıyla da dikkat çekecek.

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Erdal Beşikçioğlu
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