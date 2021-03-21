Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, Kağıt Ev dizisinde buluştu! İşte Kağıt Ev dizisinin konusu

Star TV yeni iddialı bir diziyi, izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun başrollerini paylaştıkları Kağıt Ev dizisinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor.

Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandıracak.

KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cihan ve Aylin Fırtına, oğulları Mert (19), büyük kızları Cemre (16) ve küçük kızları Melisa (7) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadır.

Kariyerleri, evleri, hayatları. Kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.



