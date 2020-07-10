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Erdal Beşikçioğlu yeni imajıyla şaşırttı! Kimsesizler dizisi için saçını ve sakalını kesti

DİZİ HABERLERİ  | 10.07.2020 02:11 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin yeni versiyonun tek sezonda bitmesinin ardından yeni proje için çalışmalara başladı. Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla bilinen Erdal Beşikçioğlu, yeni dizisi Kimsesizler için imaj değiştirdi.

Erdal Beşikçioğlu yeni imajıyla şaşırttı! Kimsesizler dizisi için saçını ve sakalını kesti

Geçen yıl Behzat Ç.'nin Blu TV'de yayınlanan yeni versiyonuyla ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, projenin beklenenin aksine tek sezonda bitmesinin ardından yeni dizi için hazırlıklara başladı.

Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Med Yapım tarafından hayata geçirilecek ‘Kimsesizler’ adlı yeni dizi için saçını ve sakalını kestirdi.

Erdal Beşikçioğlu

Yapımcılığını Medyapım'ın üstleneceği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturacağı, kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün'ün yer aldığı Kimsesizler dizisi yeni sezonda Fox TV'de yayınlanacak.

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