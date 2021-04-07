Erdal Özyağcılar'ın yaşamına yön veren ünlü isim kim? Hayatı bir anda değişti

Sanat camiasında herkesin farklı bir ünlü olma hikayesi var. Kimi katıldığı bir programda fark edilirken kimi de filmlere konu olacak bambaşka hikayelerle ünlü olma yolunda ilerleyebiliyor. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Erdal Özyağcılar da ilham veren bir yaşam hikayesine sahip. Hayallerinin peşinden gitmeyi seçen Özyağcılar'ın ışıltılı sanat dünyasının basamaklarını çıkışında en büyük destekçisi Yıldız Kenter oldu.

VARLIK İÇİNDE YOKLUK YAŞATTILAR





Bursa’da çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldı. Abisinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığı için Erdal Özyağcılar’ı sadece yaşamasına yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti. Aile içerisinde yaşadığı bu sancılı süreci Erdal Özyağcılar, "Aç olduğum için ailemden gizli gizli ağaçlardan meyve toplayıp yerdim." sözleriyle anlattı.

'TİYATRO DÜNYASINA HAYRAN KALDIM'

Okul hayatı başlayınca tiyatroya ilgi duyan Özyağcılar’ı ailesi de destekledi ve böylece kariyer yönünü çizmiş oldu. Çeşitli halkevlerinde tiyatro eğitimi aldıktan sonra, başka bir mesleği de olsun düşüncesinde olan babasını üzmemek için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak aklı konservatuarda kaldı. Ankara Konservatuarı’nda şansını denedi ancak kuruma kabul edilmedi. Sınava sonraki sene tekrar girmeyi düşünürken bambaşka bir olay yaşandı.