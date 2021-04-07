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Erdal Özyağcılar'ın yaşamına yön veren ünlü isim kim? Hayatı bir anda değişti

Elif Yaman Elif Yaman
07.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'nın YouTube kanalı 196Sekiz'e konuk olan Erdal Özyağcılar, ilginç hayat hikayesi ile herkesi şaşırttı. Ünlü ismin başarılı sanat hayatının arkasında başka bir ünlünün dokunuşu olduğu ortaya çıktı. Erdal Özyağcılar’ın ünlü olma hikayesini hayretle okuyacaksınız.

Erdal Özyağcılar'ın yaşamına yön veren ünlü isim kim? Hayatı bir anda değişti

Sanat camiasında herkesin farklı bir ünlü olma hikayesi var. Kimi katıldığı bir programda fark edilirken kimi de filmlere konu olacak bambaşka hikayelerle ünlü olma yolunda ilerleyebiliyor. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Erdal Özyağcılar da ilham veren bir yaşam hikayesine sahip. Hayallerinin peşinden gitmeyi seçen Özyağcılar'ın ışıltılı sanat dünyasının basamaklarını çıkışında en büyük destekçisi Yıldız Kenter oldu.

VARLIK İÇİNDE YOKLUK YAŞATTILAR

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Bursa’da çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldı. Abisinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığı için Erdal Özyağcılar’ı sadece yaşamasına yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti. Aile içerisinde yaşadığı bu sancılı süreci Erdal Özyağcılar, "Aç olduğum için ailemden gizli gizli ağaçlardan meyve toplayıp yerdim." sözleriyle anlattı.

'TİYATRO DÜNYASINA HAYRAN KALDIM'

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Okul hayatı başlayınca tiyatroya ilgi duyan Özyağcılar’ı ailesi de destekledi ve böylece kariyer yönünü çizmiş oldu. Çeşitli halkevlerinde tiyatro eğitimi aldıktan sonra, başka bir mesleği de olsun düşüncesinde olan babasını üzmemek için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak aklı konservatuarda kaldı. Ankara Konservatuarı’nda şansını denedi ancak kuruma kabul edilmedi. Sınava sonraki sene tekrar girmeyi düşünürken bambaşka bir olay yaşandı.

'BANA AİT OLMAYAN BELGE İLE SINAVA GİRDİM'

Yakın arkadaşı İlhan Ongan İstanbul Belediye Konservaturarı’na girmekten son anda vazgeçti ve sınava giriş belgesini Erdal Özyağcılar’a verdi. Özyağcılar, kendine ait olmayan belge ile sınava girdi ve sınavı kazandı. Bir süre sonra gerçek durumu hocası Yıldız Kenter’e itiraf etti ve duruma çözüm bulunmasını istedi.

YILDIZ KENTER HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

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Yıldız Kenter çözüm olarak; bir yıl boyunca konuk öğrenci olarak derslere katılmasını, sonraki yıl sınava kendi adıyla girerse sınavı kazanacağını, hatta yıl kaybı olmaması için sınıf atlatacağını söyledi. Böylece Erdal Özyağcılar sektöre adım attı ve herkesin sevdiği isimlerden biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Özyağcılar Yıldız Kenter
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