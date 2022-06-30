Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar evlilik yıl dönümlerini kutladı! "51 sene... Dile kolay!"

Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar evliliklerinde 51 yılı geride bıraktı. Evlilik yıldönümünde eşine mesaj gönderen Güzin Özyağcılar, paylaştığı fotoğrafın altına; "Erdal’ım evliliğimizin 51. yılını geride bıraktık. Sen Üsküp’te settesin, ben Küçükkuyu’dayım... İlk defa ayrı kutluyoruz. Saat tam 21.00'de kadehimi sağlığımıza kaldıracağım sen de kaldır. Nice yıllara sağlıkla öpüyorum" mesajını yazdı.

"GÜZİN'İM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Erdal Özyağcılar ise kalp emojileriyle birlikte "29 Haziran 2022-29 Haziran 1971. 51 sene... Dile kolay! '41 kere maşallah' derler ya. Hadi bakalım hep beraber 51 kere maşallah. Güzin'im seni çok seviyorum. Saat: 21.00'de yüreğimde sen, kadehimde öpücüğün olacak. Bekliyorum" ifadelerini kullandı.

