Erdal Özyağcılar, Yasak Elma setinden paylaştı!

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu Yasak Elma dizisinde flaş değişiklikler yaşandı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Talat Bulut ekranlara veda ederken diziye taze kan olarak Erdal Özyağcılar katıldı. Çekimlere başlayan usta oyuncu Yasak Elma setinden ilk fotoğrafını paylaştı.

‘SEYRETMESİ SİZDEN’

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran Yasak Elma’nın ekibine katılan Özyağcılar, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’yle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Usta oyuncu gönderisine, “Efendim... Yasak Elma’ya başladık, oynaması bizden seyretmesi sizden” notunu ekledi. Başarılı oyuncunun gönderisi takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

