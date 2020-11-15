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Erdal Özyağcılar, Yasak Elma setinden paylaştı!

15.11.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Erdal Özyağcılar, Yasak Elma setinden paylaştı!

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın kadrosuna usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın dahil olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Yasak Elma dizisinde Erdal Özyağcılar’ın canlandıracağı karakter sır gibi saklanırken usta oyuncu setten ilk paylaşımını yaptı. Sevilen oyuncunun Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam’la çekilen fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu Yasak Elma dizisinde flaş değişiklikler yaşandı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Talat Bulut ekranlara veda ederken diziye taze kan olarak Erdal Özyağcılar katıldı. Çekimlere başlayan usta oyuncu Yasak Elma setinden ilk fotoğrafını paylaştı.

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‘SEYRETMESİ SİZDEN’

erdal özyağcılar

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran Yasak Elma’nın ekibine katılan Özyağcılar, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’yle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Usta oyuncu gönderisine, “Efendim... Yasak Elma’ya başladık, oynaması bizden seyretmesi sizden” notunu ekledi. Başarılı oyuncunun gönderisi takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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