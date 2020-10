Yasak Elma'ya bomba transfer! Erdal Özyağcılar hangi rolde oynayacak?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı yapıma usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu.

Oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.

Size çok güzel bir haberimiz var! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar #YasakElma kadrosunda!!... Sizce kim olarak katılacak?!...



We have an amazing news for you! Erdal Özyağcılar is in the #YasakElma cast!... Who do you think will participate as?!... pic.twitter.com/exSzR3Aqcx