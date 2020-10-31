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  4. Yasak Elma'ya bomba transfer! Erdal Özyağcılar hangi rolde oynayacak?

Yasak Elma'ya bomba transfer! Erdal Özyağcılar hangi rolde oynayacak?

31.10.2020 00:21 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'ya bomba transfer! Erdal Özyağcılar hangi rolde oynayacak?

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu. Dizinin yapımcısı Medyapım sürpriz transferi sosyal medyadan duyurdu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı yapıma usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu.

Oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.


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