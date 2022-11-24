Erdal Sakız cinayeti son dakika gelişmesi var mı, itiraf geldi mi? Müge Anlı Erdal Sakız katili kim?

Erdal Sakız cinayetine dair gelişmeler tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 10 gün önce kaybolan Erdal Sakız (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Sakız'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemiş, evlilik dışı ilişki yaşadığı Nergis'ten şüphelendiklerini belirtmişlerdi. İşte Erdal Sakız cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri...

ERDAL SAKIZ CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesi kayıp ihbarında bulundu. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti. Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Cinayeti araştıran Müge Anlı'nın canlı yayınında taraflar yüzleşti. Bir tarafta Erdal Sakız'ın eşi ve oğlu, diğer tarafta ise sevgilisi ve kuzeni yer aldı.

Erdal Sakız'ın Özbekistanlı sevgilisi Nergis, olayla ilgili şüphe oklarını sevgilisinin oğlu Tuncay'a yöneltti.

Müge Anlı'nın 'Baban kaybolduktan sonra bilgisayardan bakman normal. Ama aynı akşam evine balkondan girmeni anlamadım' demesi üzerine, Sakız'ın oğlu Tuncay, 'Balkondan atladım, belki kalp krizi geçirdi. Bakmak için balkondan evine girdim.

Nergis'i (Sakız'ın sevgilisi) de aradım. Birlikte eve girdik." demesi üzerine Anlı'nın 'Evdeki 5 bin doları almışsın, ödemeleri vs var diye, babanın öldüğünden bu kadar emin misin? Babanla senin böyle bir durumun yok ki! Baban gelse parayı sorsa kavga edersiniz' sorusunu sorunca, Tuncay, 'O zaman parayı geri verirdim' dedi.

Karısı, sevgilisini; ortağı, kuzenini suçladığı Erdal Sakız cinayetinde gözler Sakız'ın oğlu Tuncay'a çevrildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat timleri, Müge Anlı’nın yayınına çıkan 5 kişiyi programın sonunda gözaltına aldı.

MÜGE ANLI ERDAL SAKIZ KATİLİ KİM?

Müge Anlı Erdal Sakız cinayeti henüz çözülemedi. Ancak Erdal Sakız'ın Özbekistanlı sevgilisi Nergis, olayla ilgili şüphe oklarını sevgilisinin oğluna yöneltti. Suçlamaların odağında Tuncay Sakız'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. 18 yaşındaki gencin babasıyla sorunlar yaşadığı öğrenildi.



