Erdek 9 günlük bayram tatiline hazır

Erdek’te turizm mevsiminin genelde okulların tatil olmasıyla başladığına dikkati çeken Çalık, “9 günlük bayram tatili için ilçemizdeki turistik tesislerin çok sayıda rezervasyon aldığını görüyoruz. Bu durum da, sezona tam anlamıyla girilmeden bile Erdek’in dolacağını gösteriyor. Erdek, genelde yerli turizme hizmet eden bir yöre. Bayramda güney ve Ege sahillerindeki turistik tesislerin tamamıyla dolu olmasının, Erdek’e de turist akınını hızlandıracağını düşünüyorum” dedi.

Erdek’in turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen Kaymakam Çalık, şunları söyledi:

“Erdek’te deniz-kum-güneş üçgeninin güzelliğinin yanı sıra bol oksijen de var. Kapıdağ, Kazdağları’ndan sonra ülkemizin en çok oksijen bulunduran ikinci yeri. Aynı zamanda çok zengin bir bitki örtüsüne sahip. İç turizm olarak çok önemli bir yöre konumunda. İlçemiz ayrıca tarih ve arkeoloji açısından da çok zengin. Kyzikos ve Zeytinliada gibi çok değerli ören yerlerimiz var. Kyzikos, çok büyük bir antik kent. Eğer ortaya çıkarılabilirse Efes çapında tarihi Erdek turizminin hizmetine sokabiliriz. Erdek, eğer markalaşmayı başarıp turizmini çeşitlendirebilirse halen ortalama 3,5 ay olan turizm sezonunu 4 mevsime yayabilir”