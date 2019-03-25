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Erdek'te deniz çekilince antik iskele meydana çıktı

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GÜNDEM  | 25.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

Erdek’te son yılların en büyük deniz çekilmesi görüldü. Çevre sakinleri daha önceki yıllarda da zaman zaman deniz çekilmesinin yaşandığını ancak son deniz çekilmesinin her zamankinden daha çok gerçekleştiğini belirttiler.

Erdek'te deniz çekilince antik iskele meydana çıktı

Erdek Düzler sahillerinde Erdek-Edincik kavşağından askeri kamplara kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik sahil şeridinde yer yer sahilden 10 ila 40 metreye kadar gerçekleşen deniz çekilmesi sonunda daha önce denizde bulunan iskeleler karada kaldı, Kyzikos Antik Kenti’nin iskelesi ortaya çıktı.

DENİZ YAKLAŞIK 1 METRE ALÇALDI

Denizin yaklaşık 1 metre alçalması ve çekilmesiyle çok sayıda adacık ortaya çıkarken, sahil şeridinde midyeler, denizyıldızı ve dip yosunları açığa çıktı. Çevre sakinleri bir haftadan beri devam eden deniz çekilmesinin en çok geçtiğimiz Pazar günü görüldüğünü söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erdek deniz çekilmesi

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