YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Erdem: "Sağlık çalışanlarının hakkını ödemek mümkün değil"

Erdem: "Sağlık çalışanlarının hakkını ödemek mümkün değil"

ADANA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlık çalışanlarının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.Başkan Erdem, Ceyhan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki hemşireleri tek tek ziyaret ederek karanfil dağıttı, görevlerinde kolaylıklar diledi.Hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına özellikle korona virüs döneminde verdikleri mücadele için teşekkür eden Başkan Erdem, zor şartlar altında toplum sağlığı için gece gündüz demeden, kendi ailelerinden ve sağlıklarından feragat ederek görev yaptıkları için haklarını ödemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Erdem: "Sağlık çalışanlarının hakkını ödemek mümkün değil"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlık çalışanlarının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.
Başkan Erdem, Ceyhan Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarındaki hemşireleri tek tek ziyaret ederek karanfil dağıttı, görevlerinde kolaylıklar diledi.
Hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına özellikle korona virüs döneminde verdikleri mücadele için teşekkür eden Başkan Erdem, zor şartlar altında toplum sağlığı için gece gündüz demeden, kendi ailelerinden ve sağlıklarından feragat ederek görev yaptıkları için haklarını ödemenin mümkün olmadığını ifade etti. Erdem, "Sağlık çalışanlarımız bizler için çok kıymetli. Özellikle içinde bulunduğumuz korona virüs döneminde canlarını dişine takarak çalışan hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarımız bir gün değil her gün hatırlanmalı. Bizler de onları çalıştıkları kurumlarda ziyaret ederek karanfil takdim ettik. Ceyhan Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve destekçileriyiz. Bu zor günlerde kendilerine kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdem:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Adana Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:21
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:19

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Avşar Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.