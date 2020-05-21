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Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 21.05.2020 19:21 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan park ve sahillerde onarım ve bakım çalışmalarına hız vererek park ve sahilleri yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan akşam gezintilerine hazır hale getiriyor.Yaz hazırlığı kapsamında sahil bandında ağaçların budama, sahillerdeki gül ve çiçeklerin ise bakımları titizlikle yapılırken, parklara gül ve çeşit çeşit çiçekler dikiliyor ve budama-gübreleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaz mevsiminin hissedilmeye başlanmasıyla çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayarak, yapılan çalışmalarla birlikte parkların ve sahillerin vatandaşın içini açan görünüme kavuşacağını söyledi.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan park ve sahillerde onarım ve bakım çalışmalarına hız vererek park ve sahilleri yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan akşam gezintilerine hazır hale getiriyor.
Yaz hazırlığı kapsamında sahil bandında ağaçların budama, sahillerdeki gül ve çiçeklerin ise bakımları titizlikle yapılırken, parklara gül ve çeşit çeşit çiçekler dikiliyor ve budama-gübreleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaz mevsiminin hissedilmeye başlanmasıyla çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayarak, yapılan çalışmalarla birlikte parkların ve sahillerin vatandaşın içini açan görünüme kavuşacağını söyledi. Erdemli’nin hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi adına her türlü hizmeti yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydeden Tollu, “Her alanda profesyonel ekiplerimiz ile mesai kaygısı olmadan gece gündüz çalışarak, bu şehre ve bu şehrin insanına olan minnet borcumuzu ödemeye çalışıyor, yaşadığımız bu güzide kentin çehresini değiştirerek onu nakış nakış işliyoruz” dedi.
Parklara dikilen tüm gül, çiçek ve süs bitkilerinin belediyeye ait serada büyük bir titizlikle yetiştirildiğinin altını çizen Tollu, "Her mevsimi bir başka güzel olan, Torosların cennet köşesi Akdeniz’in incisi Erdemlimizin tarihi ve doğasıyla başlı başına bir mozaik ve örneğine az rastlanır bir yapıya sahip olduğunun bilinciyle çalışıyor, şehrimize ve vatandaşlarımıza hak ettiği değeri vermeye gayret ediyoruz. Erdemli’nin yeşil alan mevcudunun artması konusuna ve kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda diktiğimiz bitkileri ve fidanları belediye tesislerimizde yetiştiriyoruz. Çelikleme, aşılama gibi işlemlerini belediye serasında yapıyoruz. Tüm bu yapılan işlemler teknik ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Her şey göze ve gönle hitap eden bir Erdemli için" ifadelerini kullandı.

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