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Erden Timur'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a salvolar! ''Tekliflerini kabul ediyoruz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 19:42
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Ali Koç'un iddialarına cevap verirken Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

Erden Timur'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a salvolar! ''Tekliflerini kabul ediyoruz''

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL EDİYORUZ"

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"Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz! Yabancı hakem olsun! Buyursun olsun. İçeride Okan Hoca'ya söyledim. Robot hakem olsun, varsın robot hakem olsun. Hiç sorun yok. Otomatik, robot, yabancı olsun. Kabul ediyoruz. Ama siz yabancı hakemlerin evine giderseniz, çocuğunu tehdit ederseniz, AVM'de fotoğrafını çekerseniz, etrafını sararsanız yine olmaz! Aylardır söylüyoruz. Madem ki yabancı hakemin, saniyedeki görüşünü, kararının adil olduğunu düşünüyoruz. 3 tane yabancı hakem seçelim, sonuç neyse başımızın üstüne! 15 aydır söylüyorum. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini izlesin hakemler. Yabancı hakem olunca Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya..."

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

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"Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. Geriye düştükten, oenaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Bu inanmışlığın göstergesi. Biz bu sene şampiyon olacağız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum."

"HASTANEYE YATIRILDIM"

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"Son 3-4 haftada kaç defa hastaneye yatırıldım. Bu nefrete dayanamıyorsunuz. Şunun bilinmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi neticede sadece şampiyonluk için yapmıyorsun, toplumsal bir mesaj için yapıyorsun. En çok mutlu olduğum şey, şampiyon olursak en mutlu edeceğim şey topluma şunu ispatlayacağız, başkasının hakkına riayet ettiğinde, kendin kadar başkasını düşündüğünde, ahlaklı dürüst doğru çalıştığında her zaman sonucu alıyorsun. Bunu herkes görecek. Bunun altını çiziyorum."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

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"Süper Kupa'da güzel bir maç olsun. Taraftar arasında dostluk olsun. İnşallah hiç olay olmasın. Taraflar birbirine ne diyor? Biz kayrılıyoruz, siz kayrılıyorsunuz, haksız şampiyon oluyorsunuz... Bu açıklığa kavuşsun, ne güzel. Sonuç neyse kabulümüz. Bu işlerin gerilmemesi lazım. Konuşmamın en birinci sebebi, bu sabah bizim vakıftan mesaj aldım. Depremi unuttuk. Oraya duyarlı olmamız lazım.""

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