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Erden Timur'dan Galatasaray'a bir transfer daha! Hollanda'ya gidip işi bitirdi

19.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'dan bir transfer daha geldi. Sarı-kırmızılıların peşinde olduğu Bakambu transferini bitirmek için Hollanda'ya uçan Erden Timur, golcü oyuncuyu ikna etti. Timur, Al-Nasr kulübü yetkilileriyle son görüşmeleri yapıyor.

Geçtiğimiz sezonu Olimpiakos'ta geçiren Bakambu, kiralık sözleşmesi bitince Al-Nasr'a geri dönmüştü. Takımdan ayrılmak isteyen golcü oyuncu için Galatasaray araya girdi ve golcü oyuncuyu ikna etti.

HOLLANDA'YA GİDİP İŞİ BİTİRDİ

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Bakambu'yu ikna etmek için dün sabah saatlerinde Hollanda'ya uçan Erden Timur, yaptığı görüşme sonucunda anlaşma sağladı.

SIRA AL-NASR'DA

cedric-bakambu

Golcü futbolcuyu ikna eden Erden Timur, Al-Nasr kulübü yetkilileriyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. Al-Nasr ile ufak pürüzlerin kaldığı ifade edilirken, büyük bir aksiliğin olmaması durumunda Bakambu önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.

(Fanatik)

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