Erden Timur'dan Galatasaray'a bir transfer daha! Hollanda'ya gidip işi bitirdi

Geçtiğimiz sezonu Olimpiakos'ta geçiren Bakambu, kiralık sözleşmesi bitince Al-Nasr'a geri dönmüştü. Takımdan ayrılmak isteyen golcü oyuncu için Galatasaray araya girdi ve golcü oyuncuyu ikna etti.

HOLLANDA'YA GİDİP İŞİ BİTİRDİ

Bakambu'yu ikna etmek için dün sabah saatlerinde Hollanda'ya uçan Erden Timur, yaptığı görüşme sonucunda anlaşma sağladı.

SIRA AL-NASR'DA

Golcü futbolcuyu ikna eden Erden Timur, Al-Nasr kulübü yetkilileriyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. Al-Nasr ile ufak pürüzlerin kaldığı ifade edilirken, büyük bir aksiliğin olmaması durumunda Bakambu önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.

(Fanatik)

